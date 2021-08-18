Трамп испугался, что Россия может завладеть американскими вертолётами в Афганистане

Бывший президент США Дональд Трамп опасается, что новейшие американские боевые вертолёты, которые были оставлены в Афганистане, теперь могут оказаться в руках России и Китая. По его мнению, прежде чем покинуть республику, военным следовало уничтожить всю технику.

"Миллиарды, миллиарды долларов. Новейшие вертолёты Black Hawk, которые теперь будет изучать Россия, и Китай, и кто угодно, потому что это лучшая техника в мире", — заявил Трамп в беседе с телеканалом Fox News.

Также Трамп считает, что нынешний глава США Джо Байден неправильно организовал выход военных из Афганистана. По его словам, данная операция стала "самым большим унижением" для американцев, по этой же причине в США нагрянули "ужасные времена".

Ранее Трамп назвал действия Байдена в Афганистане одним из величайших поражений США. Бывший американский лидер считает, что в приходе к власти "Талибана" виноват его преемник на посту главы Белого дома. Трамп добавил, что действующему президенту США пришло время уходить в отставку.

Напомним, 15 августа боевики радикального движения "Талибан"* вошли в Кабул и объявили о контроле над всей территорией Афганистана. Это произошло после того, как президент США Джо Байден объявил о начале вывода войск из страны. Боевики подняли свой флаг над президентским дворцом и заявили об окончании войны. Сам глава государства Ашраф Гани ушёл в отставку и покинул страну.

Ранее Лайф разбирался, кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана.