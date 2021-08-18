"Большие риски": На Украине раскрыли опасность переговоров Зеленского с Меркель
Прежде чем идти на беседу с немецким канцлером, украинскому президенту необходимо посоветоваться с США, ЕС или Польшей, считает экс-министр Незалежной Павел Климкин.
Владимир Зеленский и Ангела Меркель. Фото © Сайт президента Украины
Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин считает, что переговоры президента Незалежной Владимира Зеленского и канцлера Германии Ангелы Меркель несут в себе серьёзную угрозу. По его мнению, украинского лидера могут убедить пойти на неприемлемые для страны компромиссы.
"Я вижу большие риски. Меркель будет говорить Зеленскому: "Владимир, видишь, я скоро ухожу. Я являюсь большим фанатом Украины. Ты не знаешь, какой будет следующая администрация, каким будет следующее правительство в Германии. Лучше договорись со мной на этих условиях", — передаёт "Обозреватель" слова дипломата.
По словам Климкина, до встречи с Меркель Зеленскому стоит посоветоваться с США, Евросоюзом или Польшей, чтобы построить "чёткую матрицу игры".
А ранее украинский депутат предположил, что во время своего визита на Украину Ангела Меркель будет вынуждена вмешаться в конфликт между президентом Владимиром Зеленским и мэром Киева Виталием Кличко.
Напомним, Ангела Меркель посетит Москву 20 августа перед поездкой в Киев. В украинскую столицу на переговоры с президентом Незалежной Владимиром Зеленским канцлер ФРГ направится лишь спустя два дня — 22 августа. Добавим, что полномочия немецкого политика истекают в сентябре 2021 года, тогда же состоятся выборы нового канцлера ФРГ. Сама Меркель, как ранее сообщал Лайф, решила не участвовать в предстоящих выборах.
Комментариев: 0