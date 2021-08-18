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"Большие риски": На Украине раскрыли опасность переговоров Зеленского с Меркель

Прежде чем идти на беседу с немецким канцлером, украинскому президенту необходимо посоветоваться с США, ЕС или Польшей, считает экс-министр Незалежной Павел Климкин.

18 августа, 07:40
<p>Владимир Зеленский и Ангела Меркель. Фото ©<a href="https://www.president.gov.ua/ru/photos/robochij-vizit-prezidenta-ukrayini-do-nimechchini-4041" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> Сайт президента Украины</a></p>

Владимир Зеленский и Ангела Меркель. Фото © Сайт президента Украины

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин считает, что переговоры президента Незалежной Владимира Зеленского и канцлера Германии Ангелы Меркель несут в себе серьёзную угрозу. По его мнению, украинского лидера могут убедить пойти на неприемлемые для страны компромиссы.

"Я вижу большие риски. Меркель будет говорить Зеленскому: "Владимир, видишь, я скоро ухожу. Я являюсь большим фанатом Украины. Ты не знаешь, какой будет следующая администрация, каким будет следующее правительство в Германии. Лучше договорись со мной на этих условиях", — передаёт "Обозреватель" слова дипломата.

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По словам Климкина, до встречи с Меркель Зеленскому стоит посоветоваться с США, Евросоюзом или Польшей, чтобы построить "чёткую матрицу игры".

А ранее украинский депутат предположил, что во время своего визита на Украину Ангела Меркель будет вынуждена вмешаться в конфликт между президентом Владимиром Зеленским и мэром Киева Виталием Кличко.


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Напомним, Ангела Меркель посетит Москву 20 августа перед поездкой в Киев. В украинскую столицу на переговоры с президентом Незалежной Владимиром Зеленским канцлер ФРГ направится лишь спустя два дня — 22 августа. Добавим, что полномочия немецкого политика истекают в сентябре 2021 года, тогда же состоятся выборы нового канцлера ФРГ. Сама Меркель, как ранее сообщал Лайф, решила не участвовать в предстоящих выборах.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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