Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин считает, что переговоры президента Незалежной Владимира Зеленского и канцлера Германии Ангелы Меркель несут в себе серьёзную угрозу. По его мнению, украинского лидера могут убедить пойти на неприемлемые для страны компромиссы.

"Я вижу большие риски. Меркель будет говорить Зеленскому: "Владимир, видишь, я скоро ухожу. Я являюсь большим фанатом Украины. Ты не знаешь, какой будет следующая администрация, каким будет следующее правительство в Германии. Лучше договорись со мной на этих условиях", — передаёт "Обозреватель" слова дипломата.

По словам Климкина, до встречи с Меркель Зеленскому стоит посоветоваться с США, Евросоюзом или Польшей, чтобы построить "чёткую матрицу игры".