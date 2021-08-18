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Горбачёв назвал организаторов августовского путча ответственными за развал СССР

По словам экс-президента Советского Союза, несмотря на то что попытка госпереворота провалилась, она "осложнила и ослабила позиции" главы государства.

18 августа, 07:52
<p>Фото © ТАСС / Михаил Джапаридзе</p>

Фото © ТАСС / Михаил Джапаридзе

Ответственность за развал Советского Союза лежит на организаторах августовского путча 1991 года, а также тех, кто подписывал Беловежские соглашения. Такое заявление сделал бывший президент СССР Михаил Горбачёв.

Он отметил, что последствия этих действий оказались катастрофическими. Несмотря на то что путч провалился, он "осложнил и ослабил позиции президента СССР" и создал условия, "в которых невероятно трудно было продолжать усилия по сохранению Союза".

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"Республики приняли декларации независимости. Но шанс сохранить Союз на обновлённой основе всё-таки был. Однако в декабре последовал второй удар: беловежский сговор руководителей России, Украины и Белоруссии, заявивших о прекращении существования СССР", — приводит текст заявления "Интерфакс".

Горбачёв заметил, что уже не раз высказывал свою позицию о событиях августа 1991 года, и уточнил, что организаторы этого события несут огромную долю ответственности за развал страны.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал виновных в распаде СССР. По его словам, Беловежское соглашение "просто продемонстрировало безмозглость и неспособность того руководства Союза управлять страной".

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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