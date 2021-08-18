Шойгу рассказал о грозящей человечеству катастрофе

Министр обороны РФ Сергей Шойгу считает, что человечество ждёт гибель из-за нерациональных объёмов потребления. По его мнению, неразумное распределение ресурсов в скором времени обернётся катастрофой.

"Выскажу мысль, которая, думаю, многим не понравится. Мне кажется, человечество семимильными шагами идёт к собственной погибели. И причина тому — безудержное стремление к потреблению. <…> Я мечтаю о том, чтобы однажды все поняли, что пора остановить эту безумную гонку потребительства", — рассказал Шойгу в интервью журналу "Вокруг света".

В пример министр привёл своего деда-охотника. Он отметил, что каждый раз мужчина, уходя в тайгу, добывал столько мяса, сколько мог съесть, не более. По словам Шойгу, это те правила, которые созданы укладом жизни, а не бюрократией.