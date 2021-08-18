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Шойгу рассказал о грозящей человечеству катастрофе

Необходимо остановить безумную гонку потребительства, подчеркнул министр обороны. В противном случае, по его словам, произойдёт страшное.

18 августа, 08:04
<p>Сергей Шойгу. Фото © <a href="http://www.kremlin.ru/events/president/news/61177/photos/60268" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Kremlin.ru</a></p>

Сергей Шойгу. Фото © Kremlin.ru

Министр обороны РФ Сергей Шойгу считает, что человечество ждёт гибель из-за нерациональных объёмов потребления. По его мнению, неразумное распределение ресурсов в скором времени обернётся катастрофой.

"Выскажу мысль, которая, думаю, многим не понравится. Мне кажется, человечество семимильными шагами идёт к собственной погибели. И причина тому — безудержное стремление к потреблению. <…> Я мечтаю о том, чтобы однажды все поняли, что пора остановить эту безумную гонку потребительства", — рассказал Шойгу в интервью журналу "Вокруг света".

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В пример министр привёл своего деда-охотника. Он отметил, что каждый раз мужчина, уходя в тайгу, добывал столько мяса, сколько мог съесть, не более. По словам Шойгу, это те правила, которые созданы укладом жизни, а не бюрократией.

Ранее сообщалось, что международная команда экологов и специалистов по изучению Земли спрогнозировала значительный подъём уровня Мирового океана в ближайшие 250 лет.

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Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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