Россияне рассказали, ради чего задерживаются на работе

На работе, как правило, задерживается две трети специалистов рабочих профессий, при этом несколько раз в неделю работает допоздна 33%, пару раз в месяц — 28%, а 8% — каждый день. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведённого сервисом для быстрого поиска работы и сотрудников "VK Работа".

При этом большая часть респондентов, а именно 44%, объясняют свои задержки в офисе большим объёмом задач и производственной необходимостью. Каждый пятый сотрудник работает дольше ради дополнительных выплат, а 12% участников опроса уже при устройстве на должность подписали трудовой договор, где прописаны возможные переработки.

Кроме того, каждый десятый опрошенный считает, что переработки помогут продвинуться по карьерной лестнице. А 9% респондентов признались, что боятся потерять работу и своими задержками на рабочем месте показывают, что нужны компании.

Работодатели в свою очередь часто поддерживают желание сотрудников оставаться на работе дольше. Так, 25% видят в этом вовлечённость специалистов и готовы платить за сверхурочную работу, 22% считают, что так бизнес-процессы идут быстрее. При этом нейтральны к переработкам или воспринимают их как должное 49% начальников.

Доплачивать за сверхурочные готово только 38% руководителей. Каждая пятая компания финансово поддерживает сотрудников лишь в том случае, если задержаться им пришлось по просьбе начальства. Почти треть работодателей не платит за дополнительную работу не в рабочие часы, так как им важен результат.

К переработкам у всех сотрудников примерно одинаковое отношение. Каждый пятый работник отметил, что на любимую работу ему не жалко свободного времени. Столько же готовы перерабатывать ради результата. Каждый четвёртый считает, что переработки могут быть везде и жаловаться на них неправильно.

Сервис проводил опрос в июле 2021 года среди 1040 представителей сфер гостиничного, ресторанного, строительного, транспортного бизнеса, а также ЖКХ и промышленности.