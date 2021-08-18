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"Действительно удобно": В Госдуме назвали уместной идею о замене бумажного паспорта смарт-картой

Это позволит избежать загрязнения документа пятнами, которые могут закрыть важные данные, заметили в нижней палате парламента.

18 августа, 08:30
<p>Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Сергей Ведяшкин</p>

Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Сергей Ведяшкин

Планы Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ до конца года решить вопрос о замене бумажного паспорта на смарт-карту являются уместными. Такое мнение высказал председатель Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов.

"В целом такое решение можно поддержать, это действительно удобно. Мы видим, как бумажные паспорта приходят в негодность от постоянного использования", — приводит его слова RT.

Минцифры решит вопрос о замене бумажного паспорта смарт-картой до конца года

Минцифры решит вопрос о замене бумажного паспорта смарт-картой до конца года

Парламентарий заметил, что, когда человек трогает документ для проверки данных, это происходит в основном грязными руками, отчего появляются пятна прямо на подписи или других важных данных. Кроме того, бумажный паспорт не всегда удобно носить с собой из-за его размеров. Смарт-карту можно сделать в удобном формате, а наличие чипа позволит считывать всю информацию.

"То есть это вполне уместно, и я буду одним из первых, кто заменит бумажный паспорт на аналог с применением цифровых технологий. И желательно, чтобы он всё-таки был небольшого размера", — заметил депутат.

Ранее Лайф сообщал, что в России в паспорта подростков перестанут ставить штамп о прописке. Также регистрацию по месту жительства несовершеннолетних планируется перевести в электронный вид уже к середине 2022 года.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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