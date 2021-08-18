Военный эксперт рассказал, могут ли Россию заинтересовать вертолёты США в Афганистане

Военный обозреватель "Комсомольской правды", отставной полковник Виктор Баранец оценил в беседе с Лайфом опасения бывшего президента США Дональда Трампа о том, что американские вертолёты, которые были оставлены в Афганистане, теперь попадут в руки России и Китая. Он отметил, что в республике в плане военной техники никаких значимых новинок обнаружить не удастся, а если что-то и будет, то "по мелочам". Что касается американских вертолётов Black Hawk, то эксперт не исключает, что они могут представлять технический интерес.

"Но российская разведка знает про этот вертолёт лучше, чем собственную жену. Тут каких-то сенсаций вряд ли мы будем ожидать", — отметил Баранец.

Он также вспомнил о случаях, когда во время боевых действий в руки американских военных попадала советская и российская техника. При этом, как подчеркнул собеседник Лайфа, Москва "не пускала сопли и никого не упрекала" за это. Полковник в отставке подчеркнул, что пока не понятно, будет ли у РФ доступ к оставленной США технике.

"Будет ли Россия допущена к той военной технике, которая осталась от США в Афганистане, будет зависеть от договора между Россией и талибами*. Судя по тем благоприятным заявлениям, которые звучали во время приезда талибов в Москву, намечаются благоприятные отношения. Более того, в устах наших военных замелькали слова, что талибы договороспособны", — объяснил Баранец.

Ранее Трамп испугался, что Россия может завладеть американскими вертолётами в Афганистане. По его мнению, прежде чем покинуть республику, военным следовало уничтожить всю технику. Также экс-президент США считает, что Джо Байден неправильно организовал выход военных из республики. По его мнению, данная операция стала "самым большим унижением" для граждан Америки.

Напомним, 15 августа боевики радикального движения "Талибан"* вошли в Кабул и объявили о контроле над всей территорией Афганистана. Это произошло после того, как президент США Джо Байден объявил о начале вывода войск из страны. Боевики подняли свой флаг над президентским дворцом и заявили об окончании войны. Сам глава государства Ашраф Гани ушёл в отставку и покинул страну.

Лайф также разбирался, кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана.