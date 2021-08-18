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Военный эксперт рассказал, могут ли Россию заинтересовать вертолёты США в Афганистане

Обозреватель также вспомнил о случаях, когда во время боевых действий в руки американских военных попадала наша техника, при этом РФ "не пускала сопли и никого не упрекала" за это.

18 августа, 08:47
<p>Фото © ТАСС / Brian Harris / Planet Pix via ZUMA Wire</p>

Фото © ТАСС / Brian Harris / Planet Pix via ZUMA Wire

Военный обозреватель "Комсомольской правды", отставной полковник Виктор Баранец оценил в беседе с Лайфом опасения бывшего президента США Дональда Трампа о том, что американские вертолёты, которые были оставлены в Афганистане, теперь попадут в руки России и Китая. Он отметил, что в республике в плане военной техники никаких значимых новинок обнаружить не удастся, а если что-то и будет, то "по мелочам". Что касается американских вертолётов Black Hawk, то эксперт не исключает, что они могут представлять технический интерес.

"Но российская разведка знает про этот вертолёт лучше, чем собственную жену. Тут каких-то сенсаций вряд ли мы будем ожидать", — отметил Баранец.

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Талибы потребовали от жителей Афганистана сдать оружие

Он также вспомнил о случаях, когда во время боевых действий в руки американских военных попадала советская и российская техника. При этом, как подчеркнул собеседник Лайфа, Москва "не пускала сопли и никого не упрекала" за это. Полковник в отставке подчеркнул, что пока не понятно, будет ли у РФ доступ к оставленной США технике.

"Будет ли Россия допущена к той военной технике, которая осталась от США в Афганистане, будет зависеть от договора между Россией и талибами*. Судя по тем благоприятным заявлениям, которые звучали во время приезда талибов в Москву, намечаются благоприятные отношения. Более того, в устах наших военных замелькали слова, что талибы договороспособны", — объяснил Баранец.

Ранее Трамп испугался, что Россия может завладеть американскими вертолётами в Афганистане. По его мнению, прежде чем покинуть республику, военным следовало уничтожить всю технику. Также экс-президент США считает, что Джо Байден неправильно организовал выход военных из республики. По его мнению, данная операция стала "самым большим унижением" для граждан Америки.

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Рейтинг Байдена упал до минимальных 46% после захвата "Талибаном" Афганистана

Напомним, 15 августа боевики радикального движения "Талибан"* вошли в Кабул и объявили о контроле над всей территорией Афганистана. Это произошло после того, как президент США Джо Байден объявил о начале вывода войск из страны. Боевики подняли свой флаг над президентским дворцом и заявили об окончании войны. Сам глава государства Ашраф Гани ушёл в отставку и покинул страну.

Лайф также разбирался, кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана.

* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова
Кристина Шайдуллина
Кристина Шайдуллина

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