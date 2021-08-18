Талибы открыли огонь по митингующим в поддержку национального флага
Число жертв и пострадавших не уточняется, однако, по данным СМИ, среди них есть журналисты.
Талибы открыли огонь по митингующим афганцам. Видео © Соцсети
Члены радикального движения "Талибан"* открыли огонь по афганцам, вышедшим на митинг в поддержку национального флага в городе Джелалабад. Как уточняет РИА "Новости", в результате есть убитые и раненые, среди них — журналисты.
Напомним, 15 августа боевики радикального движения "Талибан" вошли в Кабул и объявили о контроле над всей территорией Афганистана, талибы подняли свой флаг над президентским дворцом и заявили об окончании войны. Сам глава государства Ашраф Гани ушёл в отставку и покинул страну. После этого в столице началась паника, люди пытались сбежать из города, некоторые попытки закончились трагедией.
А накануне представители радикального движения дали свою первую пресс-конференцию после захвата Кабула и сделали несколько заявлений. Ранее Лайф разбирался, кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана.
* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.
Комментариев: 0