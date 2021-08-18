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Талибы открыли огонь по митингующим в поддержку национального флага

Число жертв и пострадавших не уточняется, однако, по данным СМИ, среди них есть журналисты.

18 августа, 09:02

Талибы открыли огонь по митингующим афганцам. Видео © Соцсети

Члены радикального движения "Талибан"* открыли огонь по афганцам, вышедшим на митинг в поддержку национального флага в городе Джелалабад. Как уточняет РИА "Новости", в результате есть убитые и раненые, среди них — журналисты.

Лайф снял обстановку у Посольства России, охраняемого талибами в Кабуле

Лайф снял обстановку у Посольства России, охраняемого талибами в Кабуле

Напомним, 15 августа боевики радикального движения "Талибан" вошли в Кабул и объявили о контроле над всей территорией Афганистана, талибы подняли свой флаг над президентским дворцом и заявили об окончании войны. Сам глава государства Ашраф Гани ушёл в отставку и покинул страну. После этого в столице началась паника, люди пытались сбежать из города, некоторые попытки закончились трагедией.

А накануне представители радикального движения дали свою первую пресс-конференцию после захвата Кабула и сделали несколько заявлений. Ранее Лайф разбирался, кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана.

* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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