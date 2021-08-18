СК показал видео с задержанным участником побега из ИВС в Истре

СК показал кадры с задержанным участником побега из ИВС в Истре. Видео © телеграм-канал "Следком"

Следственный комитет опубликовал видео с задержанным за побег из ИВС в подмосковной Истре Александром Бутнару. Он стал четвёртым из пяти участников преступления, которого поймали правоохранители.

На вопрос о том, почему он был задержан сотрудниками полиции, Бутнару ответил "из-за побега". Остальная часть допроса подозреваемого опубликована без звука.

На сайте СК РФ отмечается, что в настоящее время принимаются меры к его этапированию в СИЗО Московской области. Также устанавливаются пособники, помогавшие заключённому сбежать из изолятора.