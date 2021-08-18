СК показал видео с задержанным участником побега из ИВС в Истре
В настоящее время правоохранители принимают меры к этапированию злоумышленника в СИЗО Московской области.
СК показал кадры с задержанным участником побега из ИВС в Истре. Видео © телеграм-канал "Следком"
Следственный комитет опубликовал видео с задержанным за побег из ИВС в подмосковной Истре Александром Бутнару. Он стал четвёртым из пяти участников преступления, которого поймали правоохранители.
На вопрос о том, почему он был задержан сотрудниками полиции, Бутнару ответил "из-за побега". Остальная часть допроса подозреваемого опубликована без звука.
На сайте СК РФ отмечается, что в настоящее время принимаются меры к его этапированию в СИЗО Московской области. Также устанавливаются пособники, помогавшие заключённому сбежать из изолятора.
Напомним, дерзкий побег произошёл 6 августа. Беглецов было пятеро, среди них Александр Мавриди, подозреваемый в убийстве колбасного короля — бизнесмена Владимира Маругова. Поздно ночью сокамерники смогли выбить кормушку — окно для передачи пищи — и снять замки. В СКР считают, что для этого они использовали гаечный ключ. Возбуждено два уголовных дела — о превышении должностных полномочий сотрудниками ИВС и по факту побега. МВД объявило награду в размере одного миллиона рублей за информацию, которая поможет поймать Мавриди.
Вечером 11 августа полиция задержала двух других сбежавших из изолятора в Истре. Речь идёт о 34-летнем Иване Цуркану и 35-летнем Денисе Грозаву. Они скрывались на съёмной квартире в Подольске. Третий участник побега сам сдался полиции.
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