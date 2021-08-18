НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Головина признали лучшим футболистом "Монако" в матче Лиги чемпионов

Напомним, монегаски уступили в родных стенах "Шахтёру".

18 августа, 12:03
<p>Фото © AS Monaco</p>

Фото © AS Monaco

Российский футболист "Монако" Александр Головин был признан болельщиками лучшим игроком матча Лиги чемпионов против "Шахтёра". Об этом сообщает пресс-служба клуба.

За нашего полузащитника голоса отдало сразу 33% поклонников монегасков. Добавим, что Головин провёл на поле 60 минут, после чего был заменён.

Что будет с Кокориным, Головиным, Миранчуком и Черышевым: Агент рассказал о судьбе наших футболистов за границей

Что будет с Кокориным, Головиным, Миранчуком и Черышевым: Агент рассказал о судьбе наших футболистов за границей

Ранее Лайф сообщал, что "Монако" в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов уступил донецкому "Шахтёру" со счётом 0:1. Единственный мяч забил Педриньо.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Выбор редакции

"Монако" с Головиным в составе уступил "Шахтёру" в Лиге чемпионов

вчера в 23:00

Головина включили в заявку "Монако" на матч Лиги чемпионов с "Шахтёром"

вчера в 10:52

"Мне он нравится": Нурмагомедов прокомментировал назначение Карпина в сборную России

сегодня в 11:01

"Столкнулась со всеми шаблонами": Ирина Горбачёва призналась, что тайно вышла замуж

сегодня в 12:17

В ОАК рассказали об участии Ил-114 в выставке "Армия-2021" после крушения Ил-112В

сегодня в 12:04

Новости партнеров

Layer 1