Головина признали лучшим футболистом "Монако" в матче Лиги чемпионов

Российский футболист "Монако" Александр Головин был признан болельщиками лучшим игроком матча Лиги чемпионов против "Шахтёра". Об этом сообщает пресс-служба клуба.

За нашего полузащитника голоса отдало сразу 33% поклонников монегасков. Добавим, что Головин провёл на поле 60 минут, после чего был заменён.