Головина признали лучшим футболистом "Монако" в матче Лиги чемпионов
Напомним, монегаски уступили в родных стенах "Шахтёру".
Фото © AS Monaco
Российский футболист "Монако" Александр Головин был признан болельщиками лучшим игроком матча Лиги чемпионов против "Шахтёра". Об этом сообщает пресс-служба клуба.
За нашего полузащитника голоса отдало сразу 33% поклонников монегасков. Добавим, что Головин провёл на поле 60 минут, после чего был заменён.
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Ранее Лайф сообщал, что "Монако" в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов уступил донецкому "Шахтёру" со счётом 0:1. Единственный мяч забил Педриньо.
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