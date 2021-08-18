"Пришёл Карпин, и я думаю, что у него есть свои мысли. Он уже вызвал других футболистов. Мне интересно, чего достигнет Карпин. Мне он нравится. Когда я был молодой, смотрел, как он играет в "Сельте" и в России. Я в предвкушении матча с Хорватией. Это покажет уровень российского футбола", — заявил Нурмагомедов на пресс-конференции.