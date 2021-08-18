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"Мне он нравится": Нурмагомедов прокомментировал назначение Карпина в сборную России

Напомним, первые матчи под руководством наставника наша команда проведёт в начале сентября.

18 августа, 11:01

Фото © ТАСС / Алеев Егор / Прокофьев Вячеслав

Боец Хабиб Нурмагомедов высказался о назначении главным тренером сборной России по футболу Валерия Карпина.

"Пришёл Карпин, и я думаю, что у него есть свои мысли. Он уже вызвал других футболистов. Мне интересно, чего достигнет Карпин. Мне он нравится. Когда я был молодой, смотрел, как он играет в "Сельте" и в России. Я в предвкушении матча с Хорватией. Это покажет уровень российского футбола", — заявил Нурмагомедов на пресс-конференции.

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Говоря о предыдущем наставнике — Станиславе Черчесове, Нурмагомедов заметил, что в положении дел в отечественном футболе виноват не только он, но ещё и целый ряд людей. В том числе и РФС.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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