РПЛ изменила время начала двух матчей ближайшего тура
Одна из игр начнётся на два часа позже, тогда как другая, напротив, раньше.
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Российская премьер-лига изменила время начала двух матчей пятого тура из-за аномальной жары, сообщается на сайте турнира.
Речь идёт о матче "Уфа" — "Зенит", который стартует в 18:00 вместо 16:00, а также ЦСКА — "Ахмат". В данном случае команды, наоборот, выйдут на поле на два часа раньше: в 16:00 вместо 18:00.
Ранее Лайф сообщал, что клубы РПЛ проголосовали за перенос шестого тура Премьер-лиги. Подобная мера даст сборной несколько дополнительных дней для подготовки к сентябрьским матчам отбора ЧМ-2022.
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