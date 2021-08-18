В "Спартаке" увидели "коррупционные риски" в предложенных реформах российского футбола

Некоторые из предложенных РФС реформ российского футбола могут нести в себе коррупционные риски, особенно те, которые касаются лимита на легионеров. Об этом РБК рассказал генеральный директор "Спартака" Евгений Мележиков.

По его словам, ряд мер в клубе поддерживают. В частности, речь идёт о мотивации клубов к развитию академий и поощрительных выплатах за выступления собственных воспитанников. Однако нашли в "Спартаке" и неудачные моменты в предложенных реформах.

"В первую очередь речь об идее ввести качественные критерии для легионеров и при этом создать комиссию, которая будет принимать исключения, если легионер не попадает под критерии. Такая схема таит в себе коррупционные риски, потому что опять всё будет решать человеческий фактор. Что это за комиссия? Кто определит её состав?" — заметил Мележиков.

В клубе пообещали в обозначенные сроки сформулировать свою позицию по вопросу предложенных реформ.