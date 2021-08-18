В "Спартаке" увидели "коррупционные риски" в предложенных реформах российского футбола
В клубе пообещали в обозначенные сроки сформулировать свою позицию по данному вопросу.
Фото © ТАСС / Гавриил Григоров
Некоторые из предложенных РФС реформ российского футбола могут нести в себе коррупционные риски, особенно те, которые касаются лимита на легионеров. Об этом РБК рассказал генеральный директор "Спартака" Евгений Мележиков.
По его словам, ряд мер в клубе поддерживают. В частности, речь идёт о мотивации клубов к развитию академий и поощрительных выплатах за выступления собственных воспитанников. Однако нашли в "Спартаке" и неудачные моменты в предложенных реформах.
"В первую очередь речь об идее ввести качественные критерии для легионеров и при этом создать комиссию, которая будет принимать исключения, если легионер не попадает под критерии. Такая схема таит в себе коррупционные риски, потому что опять всё будет решать человеческий фактор. Что это за комиссия? Кто определит её состав?" — заметил Мележиков.
В клубе пообещали в обозначенные сроки сформулировать свою позицию по вопросу предложенных реформ.
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Ранее Лайф сообщал, что клубы РПЛ получили от РФС письмо с предложениями по реформированию российского футбола, в частности, речь шла о возможной отмене лимита на легионеров начиная со следующего сезона.
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