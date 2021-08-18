НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

В "Спартаке" увидели "коррупционные риски" в предложенных реформах российского футбола

В клубе пообещали в обозначенные сроки сформулировать свою позицию по данному вопросу.

18 августа, 09:47
<p>Фото © ТАСС / Гавриил Григоров</p>

Фото © ТАСС / Гавриил Григоров

Некоторые из предложенных РФС реформ российского футбола могут нести в себе коррупционные риски, особенно те, которые касаются лимита на легионеров. Об этом РБК рассказал генеральный директор "Спартака" Евгений Мележиков.

По его словам, ряд мер в клубе поддерживают. В частности, речь идёт о мотивации клубов к развитию академий и поощрительных выплатах за выступления собственных воспитанников. Однако нашли в "Спартаке" и неудачные моменты в предложенных реформах.

"В первую очередь речь об идее ввести качественные критерии для легионеров и при этом создать комиссию, которая будет принимать исключения, если легионер не попадает под критерии. Такая схема таит в себе коррупционные риски, потому что опять всё будет решать человеческий фактор. Что это за комиссия? Кто определит её состав?" — заметил Мележиков.

В клубе пообещали в обозначенные сроки сформулировать свою позицию по вопросу предложенных реформ.

"Над нами уже люди смеются": Президент "Урала" прокомментировал возможную отмену лимита на легионеров в РПЛ

"Над нами уже люди смеются": Президент "Урала" прокомментировал возможную отмену лимита на легионеров в РПЛ

Ранее Лайф сообщал, что клубы РПЛ получили от РФС письмо с предложениями по реформированию российского футбола, в частности, речь шла о возможной отмене лимита на легионеров начиная со следующего сезона.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Выбор редакции

Немецкий футболист Бауэр получит гражданство Казахстана и подпишет контракт со "Спартаком"

вчера в 09:11

Оставить Дзюбу, изменить менталитет: Как Карпин собирается поднять со дна сборную России по футболу

26 июля, 13:44

"Надеюсь, никто не обидится": Нурмагомедов назвал лучших российских бойцов ММА

сегодня в 10:18

СМИ узнали о двух погибших в ходе акции в поддержку афганского флага

сегодня в 10:27

Саша Шпак нашёл себе новую девушку, показав её страстные поцелуи через 4 дня после развода

сегодня в 10:33

Новости партнеров

Layer 1