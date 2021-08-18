Хабиб отказался отвечать на вопрос о ситуации в Афганистане
Напомним, ситуация в стране остаётся напряжённой после смены власти и приходу к ней движения "Талибан".
Фото © ТАСС / Егор Алеев
Российский боец Хабиб Нурмагомедов в ходе пресс-конференции отказался отвечать на вопрос журналистов о ситуации в Афганистане.
"А ты какое отношение имеешь к Афганистану? Я тоже никакого", — перебил Хабиб задававшего вопрос журналиста.
Напомним, 15 августа боевики радикального движения "Талибан"* вошли в Кабул и объявили о контроле над всей территорией Афганистана, талибы подняли свой флаг над президентским дворцом и заявили об окончании войны. Сам глава государства Ашраф Гани ушёл в отставку и покинул страну. После этого в столице началась паника, люди пытались сбежать из города, некоторые попытки закончились трагедией. Ранее Лайф разбирался, кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана.
* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.
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