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"Надеюсь, никто не обидится": Нурмагомедов назвал лучших российских бойцов ММА

Правда, не попал в этот список один из топовых тяжеловесов — Александр Волков.

18 августа, 10:18
<p>Фото © ТАСС / Шарифулин Валерий</p>

Фото © ТАСС / Шарифулин Валерий

Экс-чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов в ходе пресс-конференции назвал лучших российских бойцов ММА в каждой весовой категории.

"Сложно сказать, не хочу никого забыть. Давайте по весовым категориям. В 61 килограмм — это Пётр Ян, в 66 — Забит (Магомедшарипов. — Прим. Лайфа). В 70 — Ислам Махачев, один из претендентов на пояс. В полусреднем весе есть хорошие шансы у Хамзата Чимаева на титул, он неплохо идёт", — отметил Нурмагомедов.

При этом Нурмагомедов не выделил никого из представителей тяжёлых весов, в том числе из одного из топовых бойцов Александра Волкова.

"Абсолютно другой уровень": Хабиб назвал бойца, который лучше его

"Абсолютно другой уровень": Хабиб назвал бойца, который лучше его

"Надеюсь, никто не обидится и никого я не забыл", — добавил Нурмагомедов.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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