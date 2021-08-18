Экс-чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов в ходе пресс-конференции назвал лучших российских бойцов ММА в каждой весовой категории.

"Сложно сказать, не хочу никого забыть. Давайте по весовым категориям. В 61 килограмм — это Пётр Ян, в 66 — Забит (Магомедшарипов. — Прим. Лайфа). В 70 — Ислам Махачев, один из претендентов на пояс. В полусреднем весе есть хорошие шансы у Хамзата Чимаева на титул, он неплохо идёт", — отметил Нурмагомедов.

При этом Нурмагомедов не выделил никого из представителей тяжёлых весов, в том числе из одного из топовых бойцов Александра Волкова.