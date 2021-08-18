Украинскому военному самолёту не дают посадку в аэропорту Кабула
Он должен подключиться к эвакуации 150 граждан Незалежной, которые находятся в Афганистане.
Украинскому военно-транспортному самолёту, который 18 августа вылетел из Киева в Афганистан для эвакуации граждан Незалежной, не предоставляют возможность безопасной посадки в аэропорту Кабула. Об этом сообщает командование Воздушных сил ВСУ.
"В настоящее время нет безопасного коридора для доступа в аэропорт Кабула. Кроме того, ещё не получено разрешение на взлёт и безопасный выход самолёта с территории Афганистана. Поэтому пока самолёт Ил-76МД находится в аэропорту Маскат (Султанат Оман), где ждёт решения данных вопросов и разрешения на эвакуацию", — говорится в сообщении.
Всего за помощью в эвакуации из Афганистана обратились 150 украинцев. Ранее для этого в Кабул также вылетел самолёт МИД Украины.
Напомним, после захвата движением "Талибан"* власти в Афганистане среди людей началась паника, жители пытаются улететь, но рейсов на всех не хватает. В международном аэропорту Кабула заявили, что обслуживание гражданских рейсов приостановлено. В результате отчаявшиеся афганцы начали цепляться за улетающие самолёты американских вооружённых сил. Эти попытки закончились трагедией.
СМИ сообщали, что на американской базе в Кабуле застряли 12 украинских военных. При этом в Минобороны Незалежной заявили, что украинские военнослужащие из состава миротворческого контингента покинули территорию Афганистана ещё 8 июля.
* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.
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