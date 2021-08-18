Украинскому военному самолёту не дают посадку в аэропорту Кабула

Украинскому военно-транспортному самолёту, который 18 августа вылетел из Киева в Афганистан для эвакуации граждан Незалежной, не предоставляют возможность безопасной посадки в аэропорту Кабула. Об этом сообщает командование Воздушных сил ВСУ.

"В настоящее время нет безопасного коридора для доступа в аэропорт Кабула. Кроме того, ещё не получено разрешение на взлёт и безопасный выход самолёта с территории Афганистана. Поэтому пока самолёт Ил-76МД находится в аэропорту Маскат (Султанат Оман), где ждёт решения данных вопросов и разрешения на эвакуацию", — говорится в сообщении.