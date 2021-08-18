Метеоролог предупредил россиян о приближающейся осени

Несмотря на 30-градусную жару в Москве, уже есть явные изменения в погоде, характерные для осени. Так, уже с завтрашнего дня температура начнёт спадать. Об этом сообщил ведущий метеоролог "Гисметео" Леонид Старков в беседе с Лайфом.

"Погода сейчас довольно нетипичная для этого времени. Она, на самом деле, жаркая: в Москве температура вновь превысила 30-градусную отметку и сегодня довольно жаркий день, но уже с признаками изменения характера погоды. С высокой вероятностью этот день станет последним жарким в этом сезоне", — рассказал синоптик.

По его словам, признаки приближающейся осени уже появились в Западной Европе. Первые характерные черты начала следующего сезона почувствовали жители Британских островов и Парижа. Старков отметил, что там уже господствует облачная погода с небольшими дождями и типично сентябрьским промозглым ветром.

"Циклон вращает свои воздушные массы с запада на восток и таким образом распространяет морскую прохладу дальше в глубь континента. Прохождение этого атмосферного фронта через Москву ожидается предстоящей ночью и будет сопровождаться ливневыми дождями, грозами и шквалистым ветром", — объяснил метеоролог.

В столице после прохождения этого атмосферного фронта прогнозируется резкое похолодание и снижение температуры до 20 градусов. Тогда и произойдёт смена климатического сезона.

Старков также отметил, что календарный сезон не совпадает с метеорологическим. По его словам, петербуржцы встретят осень уже сегодня, а позднее — и москвичи. Он подчеркнул, что этот холодный атмосферный фронт завершит жару во всей центральной России.