В ДТП, устроенном главой районного ГИБДД на Алтае, погибли силовики со Ставрополья Сам гаишник отделался лёгким испугом — у него диагностированы ушибы мягких тканей лица, ушиб грудной клетки и ушиб костей таза. 18 августа, 11:21 Фото © Shutterstock

Смертельное ДТП произошло в Алтайском крае с участием начальника Михайловского районного отдела ГИБДД Константина Шетова. Авария произошла на трассе Рубцовск — Барнаул в среду, около 3:30 ночи в районе села Шипунова.

По предварительным данным, паркетник Hyundai Creta на полном ходу влетел в стоячую на обочине фуру MAN с полуприцепом с включённой аварийной сигнализацией. Грузовик был пустой, водителя — Николая Воронина из Рубцовска — на момент аварии в кабине не было.

Фото © Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

В "хёндае" же находилось пятеро человек, включая двоих детей. После жёсткого столкновения автомобиль развалился, а его обломки разлетелась в радиусе ста метров.













В пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю подтвердили Лайфу, что в момент аварии иномаркой управлял начальник отдела ГИБДД по Михайловскому району Константин Шетов, который в данный момент находится в отпуске. Злополучной ночью он отвозил своих родственников в аэропорт Барнаула.

Двое пассажиров — Василий Алишкевич 1981 года рождения и Анна Алишкевич 1982 года рождения — от страшного удара скончались на месте. Родственники Шетова служили в УФСБ по Ставропольскому краю. Мужчина был на должности заместителя командира части по лётной подготовке, в звании подполковника. Его супруга трудилась в УФСБ секретарём-референтом.

Сам водитель и две его племянницы 9 и 16 лет находятся сейчас в реанимации Шипуновской ЦРБ. Сам Шетов отделался лёгким испугом — у него диагностированы ушибы мягких тканей лица, ушиб грудной клетки и ушиб костей таза. По словам врачей, дети также находятся в стабильном состоянии, хотя им повезло меньше. У старшей — рваные раны правого бедра и века правого глаза. У другой — перелом четвёртого пальца левой руки. С лишившимися родителей девочками сейчас работают психологи.

Местный Следком уже возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК — нарушение Правил дорожного движения, повлёкшее по неосторожности смерть двух лиц. Экспертиза показала, что на момент аварии водитель "хёндая" был трезв. Возможно, он опаздывал в аэропорт и поэтому мчал со значительным превышением скорости или же просто устал и задремал за рулём. Также следователи проверяют водителя грузовика: он мог припарковать фуру в неположенном месте без включения габаритных огней. МВД края по факту смертельного инцидента также проводит служебную проверку.