Лихач из семьи водочного короля: Как племянник депутата от КПРФ устроил смертельное ДТП
В Нальчике седан Toyota Camry, на котором летел родственник депутата Госдумы Анатолия Бифова Азрет, врезался в маршрутку. Три человека погибли, восемь ранены.
Фото © shutterstock, bifov.ru
17 августа новая Toyota Camry на большой скорости неслась по трассе из Баксана в сторону посёлка Эльбрус. Судя по всему, водителю иномарки мешала впереди идущая маршрутка, и он решил её обогнать по встречке. Автомобиль дал газу, но манёвр не удался: Toyota зацепила "газель" правым бортом, отчего микроавтобус отбросило на дорожный грейдер, ехавший по обочине. Удар был такой силы, что "газель" практически разорвало пополам. Три человека погибли, ещё восемь пострадали.
Видео t.me/LIFE SHOT
Водитель и пассажиры иномарки отделались лёгким испугом и выбрались из повреждённого авто самостоятельно. По предварительным данным, озвученным региональным УГИБДД, за рулём иномарки находился 27-летний местный житель Азрет Бифов. По предварительным данным, это племянник известного водочного магната, депутата Госдумы Анатолия Бифова.
Сейчас эксперты и следователи выясняют, в каком состоянии управлял машиной водитель, на какой скорости он двигался, как соблюдал правила дорожного движения. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения, повлёкшее смерть двух и более человек". В ближайшее время дело будет передано под контроль СК России по КБР. В рамках проверки следователями будет установлено, соответствовали ли оказываемые услуги по перевозке пассажиров в маршрутке требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей (статья 238 УК РФ). По предварительным данным, водитель не был зарегистрирован на маршруте и возил пассажиров нелегально.
Клан Бифовых в Кабардино-Балкарии знают очень хорошо. Несмотря на то что на своём официальном сайте Анатолий указал всего одного брата — Руслана, у него, похоже, есть ещё два: Заур и Аслан.
Анатолий Бифов. Фото © bifov.ru
С начала века Руслан Бифов работал в налоговых органах и последовательно занимал посты руководителя сначала местной налоговой инспекции, а позже — всего управления ФНС по КБР. В сентябре 2015 года он возглавил республиканский Росфиннадзор, но уже в 2016 году ведомство упразднили. После этого о работе Руслана в госорганах было не слышно.
Заур и Аслан — видные бизнесмены, владельцы рынков, текстильных фабрик, ресторанов и водочных заводов. География их предприятий не ограничивается только республикой: коммерсанты владеют фирмами в Ярославле, Липецке, Москве.
Сам Анатолий перед тем, как стать депутатом, в Кабардино-Балкарии занимался алкогольным бизнесом.
С 2003 по 2008 год был депутатом республиканского парламента, позже возглавил родной ему город Баскан, а в 2011 году после распределения мандатов стал депутатом Госдумы от фракции КПРФ.
В 2016 году вновь стать народным избранником он не сумел, но Бифову улыбнулась удача: получивший мандат депутата КПРФ Гончаров отказался от него в пользу однопартийца.
Свадьба Анзора Бифова. Видео © youtube.com/Выборная Навка
Высшее образование Анатолий Бифов получал заочно в 2000–2004 годах. В Кабардино-Балкарском государственном университете им. Х.М. Бербекова он защитил диссертацию на тему: "Тенденции формирования организационно-экономического механизма инвестиционного процесса региона: на примере Кабардино-Балкарской Республики". Позже сетевое сообщество "Диссернет" обнаружило, что кандидатская диссертация Бифова якобы почти полностью повторяет ранее защищённую диссертацию Марины Магометовой.
Клан Бифовых не бедствует, на свадьбе одного из сыновей Анатолия — Анзора — брачующихся сопровождал кортеж из премиальных авто: Lamborghini, Bentley, Porsche, Mercedes-Benz. На всех машинах висели "блатные" номера.
Дочь Алия ведёт жизнь путешественницы, катаясь по странам на вертолётах, лошадях и премиальных автомобилях. В списке посещений — США, страны Европы и, конечно, Дубай. Судя по профилю девушки во ВК, сейчас она живёт в Барселоне.
Алия Бифова. Фото © instagram.com/aliya.bifova
Жители республики рассказывают, что Бифовы были дружны с кланом Арашуковых. Якобы в 2016 году те помогли им избежать ответственности за кражу 1,1 млрд рублей на строительстве птицефабрики, кредит на которое выделил ВЭБ.
Интересно, что в криминальные хроники попал и тёзка племянника Анатолия Бифова — Азрет Анатольевич Бифов. Согласно данным сайта "Судакт", в 2006-м он служил в республике участковым оперуполномоченным.
В сентябре Азрет Бифов с сослуживцем силой удерживали в участке двух жителей республики, заставляя их сознаться в краже мобильного телефона, и вымогали у них взятку. Оба были осуждены по двум статьям: превышение служебных полномочий и получение взятки — и получили по два года в исправительной колонии строгого режима.