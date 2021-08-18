Лихач из семьи водочного короля: Как племянник депутата от КПРФ устроил смертельное ДТП В Нальчике седан Toyota Camry, на котором летел родственник депутата Госдумы Анатолия Бифова Азрет, врезался в маршрутку. Три человека погибли, восемь ранены. 18 августа, 08:00 Фото © shutterstock, bifov.ru

17 августа новая Toyota Camry на большой скорости неслась по трассе из Баксана в сторону посёлка Эльбрус. Судя по всему, водителю иномарки мешала впереди идущая маршрутка, и он решил её обогнать по встречке. Автомобиль дал газу, но манёвр не удался: Toyota зацепила "газель" правым бортом, отчего микроавтобус отбросило на дорожный грейдер, ехавший по обочине. Удар был такой силы, что "газель" практически разорвало пополам. Три человека погибли, ещё восемь пострадали.

Водитель и пассажиры иномарки отделались лёгким испугом и выбрались из повреждённого авто самостоятельно. По предварительным данным, озвученным региональным УГИБДД, за рулём иномарки находился 27-летний местный житель Азрет Бифов. По предварительным данным, это племянник известного водочного магната, депутата Госдумы Анатолия Бифова.

Сейчас эксперты и следователи выясняют, в каком состоянии управлял машиной водитель, на какой скорости он двигался, как соблюдал правила дорожного движения. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения, повлёкшее смерть двух и более человек". В ближайшее время дело будет передано под контроль СК России по КБР. В рамках проверки следователями будет установлено, соответствовали ли оказываемые услуги по перевозке пассажиров в маршрутке требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей (статья 238 УК РФ). По предварительным данным, водитель не был зарегистрирован на маршруте и возил пассажиров нелегально.

Клан Бифовых в Кабардино-Балкарии знают очень хорошо. Несмотря на то что на своём официальном сайте Анатолий указал всего одного брата — Руслана, у него, похоже, есть ещё два: Заур и Аслан.

Анатолий Бифов. Фото © bifov.ru

С начала века Руслан Бифов работал в налоговых органах и последовательно занимал посты руководителя сначала местной налоговой инспекции, а позже — всего управления ФНС по КБР. В сентябре 2015 года он возглавил республиканский Росфиннадзор, но уже в 2016 году ведомство упразднили. После этого о работе Руслана в госорганах было не слышно.

Заур и Аслан — видные бизнесмены, владельцы рынков, текстильных фабрик, ресторанов и водочных заводов. География их предприятий не ограничивается только республикой: коммерсанты владеют фирмами в Ярославле, Липецке, Москве.

Сам Анатолий перед тем, как стать депутатом, в Кабардино-Балкарии занимался алкогольным бизнесом.

С 2003 по 2008 год был депутатом республиканского парламента, позже возглавил родной ему город Баскан, а в 2011 году после распределения мандатов стал депутатом Госдумы от фракции КПРФ.

В 2016 году вновь стать народным избранником он не сумел, но Бифову улыбнулась удача: получивший мандат депутата КПРФ Гончаров отказался от него в пользу однопартийца.

Свадьба Анзора Бифова. Видео © youtube.com/Выборная Навка

Высшее образование Анатолий Бифов получал заочно в 2000–2004 годах. В Кабардино-Балкарском государственном университете им. Х.М. Бербекова он защитил диссертацию на тему: "Тенденции формирования организационно-экономического механизма инвестиционного процесса региона: на примере Кабардино-Балкарской Республики". Позже сетевое сообщество "Диссернет" обнаружило, что кандидатская диссертация Бифова якобы почти полностью повторяет ранее защищённую диссертацию Марины Магометовой.

Клан Бифовых не бедствует, на свадьбе одного из сыновей Анатолия — Анзора — брачующихся сопровождал кортеж из премиальных авто: Lamborghini, Bentley, Porsche, Mercedes-Benz. На всех машинах висели "блатные" номера.

Дочь Алия ведёт жизнь путешественницы, катаясь по странам на вертолётах, лошадях и премиальных автомобилях. В списке посещений — США, страны Европы и, конечно, Дубай. Судя по профилю девушки во ВК, сейчас она живёт в Барселоне.

Жители республики рассказывают, что Бифовы были дружны с кланом Арашуковых. Якобы в 2016 году те помогли им избежать ответственности за кражу 1,1 млрд рублей на строительстве птицефабрики, кредит на которое выделил ВЭБ.

Интересно, что в криминальные хроники попал и тёзка племянника Анатолия Бифова — Азрет Анатольевич Бифов. Согласно данным сайта "Судакт", в 2006-м он служил в республике участковым оперуполномоченным.

В сентябре Азрет Бифов с сослуживцем силой удерживали в участке двух жителей республики, заставляя их сознаться в краже мобильного телефона, и вымогали у них взятку. Оба были осуждены по двум статьям: превышение служебных полномочий и получение взятки — и получили по два года в исправительной колонии строгого режима.

Авторы Евгений Кузнецов