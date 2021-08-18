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Москвичей предупредили о сильном ливне и граде вечером 18 августа

Власти рекомендовали ресторанам и кафе закрыть летние веранды и зонты, а также укрепить все конструкции.

18 августа, 10:01
<p>Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Андрей Любимов</p>

Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Андрей Любимов

Ухудшение погодных условий, сильный ливень и град ожидаются в Москве 18 августа с 16:00. Такое экстренное предупреждение распространил Гидрометцентр РФ.

"В период с 16:00 18 августа с сохранением до 10:00 19 августа местами на территории города Москвы ожидается сильный и очень сильный дождь, сильный ливневый дождь, гроза, град", — сказано в сообщении на сайте ведомства.

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Кроме того, порывы ветра усилятся до 20−25 метров в секунду, в связи с чем власти столицы рекомендовали ресторанам и кафе закрыть летние веранды. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного Департамента торговли и услуг. Также рестораторам и владельцам заведений необходимо укрепить все конструкции и закрыть зонты.

Ранее Лайф сообщал, что жителей ряда регионов России предупредили об экстремальной жаре. Так, в Астраханской и Волгоградской областях 19 августа прогнозируется 40–41 градус тепла.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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