Москвичей предупредили о сильном ливне и граде вечером 18 августа

Ухудшение погодных условий, сильный ливень и град ожидаются в Москве 18 августа с 16:00. Такое экстренное предупреждение распространил Гидрометцентр РФ.

"В период с 16:00 18 августа с сохранением до 10:00 19 августа местами на территории города Москвы ожидается сильный и очень сильный дождь, сильный ливневый дождь, гроза, град", — сказано в сообщении на сайте ведомства.

Кроме того, порывы ветра усилятся до 20−25 метров в секунду, в связи с чем власти столицы рекомендовали ресторанам и кафе закрыть летние веранды. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного Департамента торговли и услуг. Также рестораторам и владельцам заведений необходимо укрепить все конструкции и закрыть зонты.