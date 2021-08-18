В Минцифры заявили, что замена бумажного паспорта смарт-картой не будет обязательной

Глава Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максут Шадаев заявил, что замена бумажного паспорта смарт-картой не станет обязательной.

"Те люди, которые готовы будут поменять бумажный паспорт на смарт-карту, на цифровую копию паспорта в смартфоне, это будет их решение. Если же человеку удобнее жить с привычным бумажным паспортом, он сможет это сделать", — пояснил министр в эфире телеканала "Россия 24".

Ранее Шадаев сообщил о планах принять решение о замене бумажного паспорта смарт-картой до конца 2021 года. Он также подчеркнул, что цифровой формат является более удобным формфактором для хранения всех важных данных.