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В Минцифры заявили, что замена бумажного паспорта смарт-картой не будет обязательной

При этом глава ведомства ранее подчёркивал, что цифровой формат является более удобным формфактором для хранения всех важных данных.

18 августа, 09:54
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

Глава Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максут Шадаев заявил, что замена бумажного паспорта смарт-картой не станет обязательной.

"Те люди, которые готовы будут поменять бумажный паспорт на смарт-карту, на цифровую копию паспорта в смартфоне, это будет их решение. Если же человеку удобнее жить с привычным бумажным паспортом, он сможет это сделать", — пояснил министр в эфире телеканала "Россия 24".

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Ранее Шадаев сообщил о планах принять решение о замене бумажного паспорта смарт-картой до конца 2021 года. Он также подчеркнул, что цифровой формат является более удобным формфактором для хранения всех важных данных.

Также Лайф сообщал, что в России в паспорта подростков перестанут ставить штамп о прописке. Регистрацию по месту жительства несовершеннолетних планируется перевести в электронный вид уже к середине 2022 года.

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Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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