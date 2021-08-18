Эксперт рассказал, как часто мужчины подвергаются домашнему насилию

Число случаев домашнего насилия в Санкт-Петербурге за последние полгода увеличилось на 85%. На почве семейно-бытовых раздоров было зафиксировано 400 преступлений, четыре из которых закончились убийством. Об этом рассказал председатель Комитета по социальной политике Северной столицы Александр Ржаненков в беседе с телеканалом "Санкт-Петербург".

"Чаще всего домашнее насилие происходит в отношении женщин — 70%, а в отношении мужчин — 30%", — уточнил Александр Ржаненков.

Домашнее насилие отмечается также в отношении детей и пожилых людей. По словам Ржаненкова, чаще всего родственники разными методами пытаются избавиться от пенсионеров, в основном среди мужчин — именно эти категории в большей степени подвергаются домашнему насилию. Для помощи тем, кто оказался в такой ситуации, открыты телефоны доверия, а также работают органы опеки и попечительства, отметил эксперт.