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Эксперт рассказал, как часто мужчины подвергаются домашнему насилию

По словам специалиста, часто давление со стороны родственников оказывается на пожилых мужчин. Для таких людей открыты телефоны доверия.

18 августа, 09:53

Фото © Shutterstock

Число случаев домашнего насилия в Санкт-Петербурге за последние полгода увеличилось на 85%. На почве семейно-бытовых раздоров было зафиксировано 400 преступлений, четыре из которых закончились убийством. Об этом рассказал председатель Комитета по социальной политике Северной столицы Александр Ржаненков в беседе с телеканалом "Санкт-Петербург".

"Чаще всего домашнее насилие происходит в отношении женщин — 70%, а в отношении мужчин — 30%", — уточнил Александр Ржаненков.

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Домашнее насилие отмечается также в отношении детей и пожилых людей. По словам Ржаненкова, чаще всего родственники разными методами пытаются избавиться от пенсионеров, в основном среди мужчин — именно эти категории в большей степени подвергаются домашнему насилию. Для помощи тем, кто оказался в такой ситуации, открыты телефоны доверия, а также работают органы опеки и попечительства, отметил эксперт.

Ранее сообщалось, что НПФ обяжут возвращать пенсионерам незаконно изъятые накопления. Законопроект, который осенью внесут в Госдуму, должен защитить права граждан, которые могут потерять средства при досрочном переходе из одного фонда в другой.

Авторы
Светлана Ибрагимова
Светлана Ибрагимова

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