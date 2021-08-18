В США признали Россию готовой к любой войне, в отличие от стран НАТО

Россия, в отличие от стран НАТО, уделяет больше внимания вопросам защиты от биологического, химического и ядерного оружия. Об этом пишет обозреватель американского журнала The National Interest Чарли Гао.

"В войсках РХБ (радиационной, химической и биологической. — Прим. Лайфа) защиты наследие советской подготовки не только сохранилось, но и процветает. Продолжают закупаться новые оборонные машины и оборудование РХБЗ, которое демонстрируется на крупных международных выставках", — подчеркнул журналист.

По словам автора статьи, российские военнослужащие постоянно отрабатывают навыки противостояния таким видам оружия, в то время как солдаты альянса проводят подобные манёвры гораздо реже. Кроме того, в странах НАТО, как отметил обозреватель, также "катастрофически" не хватает учебных центров по работе с химическим оружием.

Таким образом, все вышеперечисленные условия делают готовность России к любой войне значительно выше, чем готовность стран альянса, заключил автор статьи.