В США признали Россию готовой к любой войне, в отличие от стран НАТО
Войска РФ радиационной, химической и биологической защиты постоянно отрабатывают навыки противостояния оружию, отметил эксперт. При этом солдаты альянса проводят эти манёвры реже.
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Россия, в отличие от стран НАТО, уделяет больше внимания вопросам защиты от биологического, химического и ядерного оружия. Об этом пишет обозреватель американского журнала The National Interest Чарли Гао.
"В войсках РХБ (радиационной, химической и биологической. — Прим. Лайфа) защиты наследие советской подготовки не только сохранилось, но и процветает. Продолжают закупаться новые оборонные машины и оборудование РХБЗ, которое демонстрируется на крупных международных выставках", — подчеркнул журналист.
По словам автора статьи, российские военнослужащие постоянно отрабатывают навыки противостояния таким видам оружия, в то время как солдаты альянса проводят подобные манёвры гораздо реже. Кроме того, в странах НАТО, как отметил обозреватель, также "катастрофически" не хватает учебных центров по работе с химическим оружием.
Таким образом, все вышеперечисленные условия делают готовность России к любой войне значительно выше, чем готовность стран альянса, заключил автор статьи.
А ранее в Лондоне испугались российской ракеты, способной уничтожить Англию и Техас одним залпом. Речь идёт о межконтинентальной ракете РС-28 "Сармат". На Западе её прозвали "Сатана-2". Она способна нести десять больших боеголовок или 16 малых. Ей предстоит заменить самую мощную в мире межконтинентальную ракету "Воевода".
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