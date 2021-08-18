Большинство россиян готовы бросить работу, чтобы стать блогерами

Большинство россиян (80%) готовы бросить работу и начать свою карьеру в блогинге. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на результаты исследования платформы по работе с блогерами Perfluence и аналитического агентства Research Me.

"Среди россиян, которые никогда не вели блоги профессионально, 80% высказали желание бросить основную работу, чтобы стать блогером. Больше половины из них — россияне от 16 до 24 лет, две трети из которых — женщины (73%)", — говорится в сообщении.

Кроме того, среди опрошенных положительно высказались в пользу профессии блогера россияне старше 45 лет, а более 30% отметили её перспективу перед другими специальностями. Причём больше половины из них (55%) — мужчины.

Также более 80% респондентов, которые никогда не занимались блогингом, готовы пройти дополнительное обучение. 50% опрошенных отметили у себя нехватку знаний о трендах на рынке соцсетей для ведения блога, 44% ответили, что не умеют создавать контент, у 40% россиян отсутствует навык копирайтинга, а 35% отмечают у себя недостаток дисциплинированности для ведения собственного блога.

Что касается заработка, то 39% респондентов ответили, что хотели бы иметь доход с блогинга не менее 100 тысяч рублей в месяц, 26% — 200 тысяч рублей, 25% — от 500 тысяч до одного миллиона рублей. При этом для 10% россиян на блоге достаточно зарабатывать 50 тысяч рублей. Среди опрошенных россиян, профессионально занимающихся блогерством, 35% входят в возрастную группу от 25 до 34 лет, 25% — от 35 до 44 лет, 16% — молодёжь до 24 лет.

При этом 70% профессиональных блогеров совмещают это занятие с основной работой, а для 30% данная сфера является основным источником заработка. Сообщается, что самое большое количество россиян, занимающихся блогингом, в Москве (26%), Екатеринбурге (9%) и Санкт-Петербурге (6%).

Отмечается, что в исследовании приняли участие более пяти тысяч россиян по всей стране в возрасте от 16 до 55 лет.