Захарова назвала шокирующей реакцию Запада на кризис в Афганистане

Реакция демократического мира на происходящие события в Афганистане шокирует. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Шокирует не только гуманитарный кризис, который разворачивается в Афганистане, шокирует реакция демократического мира на этот кризис", — сказала Захарова в эфире "Соловьёв Live".

По её словам, страны НАТО и ЕС, 20 лет "наводившие порядок" в Афганистане, отстранились от проблемы. Они не разворачивают лагеря для беженцев, не выделяют средства соответствующим НПО, которые оказывали помощь, а лишь публикуют заявление на сайте Госдепартамента, в котором призывают не закрывать погранпереходы и оставлять открытыми дороги и аэропорты.

Дипломат заметила, что с ужасом наблюдает за заявлениями западного мира. В качестве примера она привела слова эстонского премьера Каи Каллас о том, что гуманитарный кризис в Афганистане шокирует весь демократический мир, при этом Таллин готов принять у себя десять беженцев.

Напомним, 15 августа боевики радикального движения "Талибан"* вошли в Кабул и объявили о контроле над всей территорией Афганистана. Это произошло после того, как президент США Джо Байден объявил о начале вывода войск из страны. Боевики подняли свой флаг над президентским дворцом и заявили об окончании войны. Сам глава государства Ашраф Гани ушёл в отставку и покинул страну.

Ранее Лайф разбирался, кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана.