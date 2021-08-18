Не менее 17 человек пострадали в результате давки в аэропорту Кабула

По меньшей мере 17 человек пострадали в результате очередной давки в аэропорту Кабула, которая произошла сегодня, 18 августа. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на представителя НАТО.

По словам собеседника агентства, ранее гражданским лицам было приказано не толпиться на территории кабульского аэропорта, если у них на руках нет паспорта и визы. Он также добавил, что сообщений о насилии со стороны талибов* за пределами территории аэропорта не поступало.

А накануне представители радикального движения дали свою первую пресс-конференцию после захвата Кабула и сделали несколько заявлений. Ранее Лайф разбирался, кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана.