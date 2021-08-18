Не менее 17 человек пострадали в результате давки в аэропорту Кабула
Жители столицы Афганистана, желающие покинуть страну, по-прежнему прорываются на взлётно-посадочную полосу.
Фото © ТАСС / EPA / STRINGER
По меньшей мере 17 человек пострадали в результате очередной давки в аэропорту Кабула, которая произошла сегодня, 18 августа. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на представителя НАТО.
По словам собеседника агентства, ранее гражданским лицам было приказано не толпиться на территории кабульского аэропорта, если у них на руках нет паспорта и визы. Он также добавил, что сообщений о насилии со стороны талибов* за пределами территории аэропорта не поступало.
Напомним, 15 августа боевики радикального движения "Талибан" вошли в Кабул и объявили о контроле над всей территорией Афганистана. Талибы подняли свой флаг над президентским дворцом и заявили об окончании войны. Сам глава государства Ашраф Гани ушёл в отставку и покинул страну. После этого в столице началась паника, люди пытались сбежать из города, некоторые попытки закончились трагедией.
А накануне представители радикального движения дали свою первую пресс-конференцию после захвата Кабула и сделали несколько заявлений. Ранее Лайф разбирался, кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана.
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