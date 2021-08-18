НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Не менее 17 человек пострадали в результате давки в аэропорту Кабула

Жители столицы Афганистана, желающие покинуть страну, по-прежнему прорываются на взлётно-посадочную полосу.

18 августа, 11:27
<p>Фото © ТАСС / EPA / STRINGER </p>

Фото © ТАСС / EPA / STRINGER

По меньшей мере 17 человек пострадали в результате очередной давки в аэропорту Кабула, которая произошла сегодня, 18 августа. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на представителя НАТО.

По словам собеседника агентства, ранее гражданским лицам было приказано не толпиться на территории кабульского аэропорта, если у них на руках нет паспорта и визы. Он также добавил, что сообщений о насилии со стороны талибов* за пределами территории аэропорта не поступало.

"Пытаемся выжить": Житель Кабула рассказал Лайфу о ситуации после захвата власти талибами

"Пытаемся выжить": Житель Кабула рассказал Лайфу о ситуации после захвата власти талибами

Напомним, 15 августа боевики радикального движения "Талибан" вошли в Кабул и объявили о контроле над всей территорией Афганистана. Талибы подняли свой флаг над президентским дворцом и заявили об окончании войны. Сам глава государства Ашраф Гани ушёл в отставку и покинул страну. После этого в столице началась паника, люди пытались сбежать из города, некоторые попытки закончились трагедией.

А накануне представители радикального движения дали свою первую пресс-конференцию после захвата Кабула и сделали несколько заявлений. Ранее Лайф разбирался, кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана.

* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.


Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Выбор редакции

Украинскому военному самолёту не дают посадку в аэропорту Кабула

сегодня в 11:59

"Самое дорогое": Бежавшие из Кабула афганские силовики увозили с собой пиво

сегодня в 11:49

В ОАК рассказали об участии Ил-114 в выставке "Армия-2021" после крушения Ил-112В

сегодня в 12:04

Головина признали лучшим футболистом "Монако" в матче Лиги чемпионов

сегодня в 12:03

Стало известно, почему разбившийся в Кубинке Ил-112В упал в штопор перед крушением

сегодня в 11:58

Новости партнеров

Layer 1