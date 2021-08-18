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Житель Костромы пьяный гонял по городу без прав после ссоры с девушкой

Нарушитель ПДД пытался скрыться от полицейских, из-за чего правоохранителям пришлось открыть огонь по машине. Теперь мужчине может грозить судимость.

18 августа, 11:20
<p>Фото © <a href="https://44.xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/25506285" target="_blank" rel="noopener noreferrer">УМВД по Костромской области</a> </p>

Фото © УМВД по Костромской области

Житель Костромы после ссоры с возлюбленной напился и стал гонять по улицам города со скоростью 200 км/ч, нарушая правила ПДД. Чтобы остановить нарушителя, полицейским пришлось выстрелить в колесо автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Костромской области.

Отмечается, что полицейские заметили машину мужчины, когда она промчалась в четыре часа утра на красный свет светофора. Правоохранители догнали лихача и потребовали остановиться, однако он только надавил на газ и попытался скрыться. Костромич выехал на трассу, где "развил скорость свыше 200 км/час и мчался, полностью игнорируя все существующие правила". Тогда полицейские открыли огонь по колёсам автомобиля, в результате чего попали по его задней левой покрышке. После остановки машины нарушителя задержали.

Сообщается, что водителем является 25-летний житель Костромы, который был лишён прав в марте текущего года за пьяное вождение. В этот раз мужчина снова находился в нетрезвом виде.

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"Полицейским молодой человек признался, что поссорился с девушкой. Чтобы разогнать тоску, он выпил и решил прокатиться с ветерком, скрыться же от сотрудников ГИБДД пытался, поскольку знал о грозившей ему ответственности", — говорится в сообщении.

В отношении костромича завели целую серию административных дел. Кроме того, он может быть осуждён по статье "Повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения".

Ранее Лайф рассказывал о жителе Краснодара, который разгонялся до 160 км/ч. Молодой человек уже имеет более 40 штрафов за нарушение ПДД, но это, похоже, его не останавливает. Сам он называет себя блогером и регулярно публикует видео со своими "подвигами". Полиция проводит проверку после гонок молодого водителя по улицам города.

Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

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