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Россиян будут предупреждать о длительности рекламы перед сеансом в кинотеатрах

Прежний документ, регулирующий права зрителей, был принят более 25 лет назад. Новые правила будут действовать с марта 2022 года по март 2028 года.

18 августа, 11:04
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

С 1 марта 2022 года в России начнут действовать новые правила работы кинотеатров, их уже утвердил глава правительства Михаил Мишустин. Так, теперь зрителей будут предупреждать о длительности рекламы и трейлеров перед фильмом.

Эта информация будет размещена в зоне касс. Таким образом зрители смогут лучше рассчитать своё время и не опоздать на сеанс. Кроме того, посетители смогут получить на кассе или сайте кинотеатра информацию о технических характеристиках его залов, экрана, звуковой системы, проектора.

"Обновился и перечень информации, которую кинотеатры обязаны доводить до потребителей. Теперь он должен будет содержать информацию не только о фильмах текущего репертуара с указанием возрастных ограничений, но и о наличии в репертуаре кинокартин с тифлокомментарием и субтитрами для людей с нарушением слуха или зрения", — говорится в сообщении кабмина.

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Кинотеатры в свою очередь получат право запрещать зрителям проносить в зал лазерные указки, пиротехнику и резко пахнущие вещества. Новые правила будут действовать до 1 марта 2028 года.

А ранее стало известно, что в российских кинотеатрах запретят курить электронные сигареты и приходить в грязной одежде.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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