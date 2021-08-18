Россиян будут предупреждать о длительности рекламы перед сеансом в кинотеатрах

С 1 марта 2022 года в России начнут действовать новые правила работы кинотеатров, их уже утвердил глава правительства Михаил Мишустин. Так, теперь зрителей будут предупреждать о длительности рекламы и трейлеров перед фильмом.

Эта информация будет размещена в зоне касс. Таким образом зрители смогут лучше рассчитать своё время и не опоздать на сеанс. Кроме того, посетители смогут получить на кассе или сайте кинотеатра информацию о технических характеристиках его залов, экрана, звуковой системы, проектора.

"Обновился и перечень информации, которую кинотеатры обязаны доводить до потребителей. Теперь он должен будет содержать информацию не только о фильмах текущего репертуара с указанием возрастных ограничений, но и о наличии в репертуаре кинокартин с тифлокомментарием и субтитрами для людей с нарушением слуха или зрения", — говорится в сообщении кабмина.

Кинотеатры в свою очередь получат право запрещать зрителям проносить в зал лазерные указки, пиротехнику и резко пахнущие вещества. Новые правила будут действовать до 1 марта 2028 года.