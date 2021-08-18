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Футболистки женской сборной Афганистана подались в бега после захвата власти талибами

Бывший капитан команды рассказала о переживаниях за своих игроков, оставшихся на родине. По её словам, девушки находятся в отчаянии, в качестве помощи им рекомендуют скрываться и от своих соседей.

18 августа, 10:59
<p>Фото © ТАСС / AP Photo / Rahmat Gul</p>

Фото © ТАСС / AP Photo / Rahmat Gul

Футболистки женской сборной Афганистана боятся за свою жизнь после захвата власти боевиками радикального движения "Талибан"*. Об этом сообщает агентство Associated Press со ссылкой на экс-капитана национальной команды республики Халиду Попал, которая улетела в Данию ещё в 2016 году.

"Я призывала отключать каналы социальных сетей, снимать фотографии, убегать и прятаться. Это разбивает мне сердце, потому что все эти годы мы работали, чтобы привлечь внимание к женщинам, и теперь я говорю своим женщинам в Афганистане, чтобы они замолчали и исчезли. Их жизнь в опасности", — отметила Попал в интервью агентству.

По её словам, спортсменки ищут помощи за границей, но там им лишь советуют покинуть свои дома, убежать от соседей, знающих их как игроков, а также попытаться "стереть историю" о себе. Кроме того, Попал отметила, что она с трудом осознаёт, как быстро пало афганское правительство, и тот факт, что западные страны, которые помогли в 2001 году в свержении талибов, бросили республику.

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Отметим, что Попал боролась за продвижение прав женщин в стране и верила, что у её поколения есть шанс на развитие этой ситуации в республике. Она призывала своих товарищей по команде использовать платформы для высказываний по поводу позиций боевиков в Афганистане.

"Я получила так много угроз и вызовов, потому что меня цитировали по национальному телевидению. Я называла "Талибан" нашим врагом", — поделилась Попал.

Несмотря на то что в 2011 году спортсменка перестала играть за сборную и продолжила свою карьеру в спорте в качестве директора Футбольной ассоциации Афганистана, угрозы продолжались. В связи с этим ей пришлось бежать из республики в Данию в 2016 году. При этом отмечается, что Попал не бросала своих товарищей по футболу, помогая разоблачать "физическое и сексуальное насилие, угрозы смертью и изнасилования". В статье агентства сообщается, что коррупция в сфере спорта чётко отражала "шаткие основы страны", которые рухнули после вывода войск США.

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"Женщины Афганистана поверили обещаниям, но США уехали, потому что больше нет национальных интересов. Почему вы пообещали (не бросать. — Прим. Лайфа)? Это то, что говорят мои девочки, плачущие и отправляющие голосовые сообщения. Почему бы не сказать, что ты (США. — Прим. Лайфа) уйдёшь вот так? По крайней мере, мы могли бы защитить себя", — делится она.

По её мнению, если бы спортсменки знали о таком варианте развития событий, они бы "не создавали себе врагов". Как отмечается в статье, сейчас футболистки прячутся, находятся в бегах. Попал добавила, что находится на связи со своими товарищами, которые присылают ей фото и видео с талибами.

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Напомним, 15 августа боевики радикального движения "Талибан" вошли в Кабул и объявили о контроле над всей территорией Афганистана, талибы подняли свой флаг над президентским дворцом и заявили об окончании войны. Сам глава государства Ашраф Гани ушёл в отставку и покинул страну. После этого в столице началась паника, люди пытались сбежать из города, некоторые попытки закончились трагедией.

А накануне представители радикального движения дали свою первую пресс-конференцию после захвата Кабула и сделали несколько заявлений. Ранее Лайф разбирался, кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана.

* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.

Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

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