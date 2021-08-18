Футболистки женской сборной Афганистана подались в бега после захвата власти талибами

Футболистки женской сборной Афганистана боятся за свою жизнь после захвата власти боевиками радикального движения "Талибан"*. Об этом сообщает агентство Associated Press со ссылкой на экс-капитана национальной команды республики Халиду Попал, которая улетела в Данию ещё в 2016 году.

"Я призывала отключать каналы социальных сетей, снимать фотографии, убегать и прятаться. Это разбивает мне сердце, потому что все эти годы мы работали, чтобы привлечь внимание к женщинам, и теперь я говорю своим женщинам в Афганистане, чтобы они замолчали и исчезли. Их жизнь в опасности", — отметила Попал в интервью агентству.

По её словам, спортсменки ищут помощи за границей, но там им лишь советуют покинуть свои дома, убежать от соседей, знающих их как игроков, а также попытаться "стереть историю" о себе. Кроме того, Попал отметила, что она с трудом осознаёт, как быстро пало афганское правительство, и тот факт, что западные страны, которые помогли в 2001 году в свержении талибов, бросили республику.

Отметим, что Попал боролась за продвижение прав женщин в стране и верила, что у её поколения есть шанс на развитие этой ситуации в республике. Она призывала своих товарищей по команде использовать платформы для высказываний по поводу позиций боевиков в Афганистане.

"Я получила так много угроз и вызовов, потому что меня цитировали по национальному телевидению. Я называла "Талибан" нашим врагом", — поделилась Попал.

Несмотря на то что в 2011 году спортсменка перестала играть за сборную и продолжила свою карьеру в спорте в качестве директора Футбольной ассоциации Афганистана, угрозы продолжались. В связи с этим ей пришлось бежать из республики в Данию в 2016 году. При этом отмечается, что Попал не бросала своих товарищей по футболу, помогая разоблачать "физическое и сексуальное насилие, угрозы смертью и изнасилования". В статье агентства сообщается, что коррупция в сфере спорта чётко отражала "шаткие основы страны", которые рухнули после вывода войск США.

"Женщины Афганистана поверили обещаниям, но США уехали, потому что больше нет национальных интересов. Почему вы пообещали (не бросать. — Прим. Лайфа)? Это то, что говорят мои девочки, плачущие и отправляющие голосовые сообщения. Почему бы не сказать, что ты (США. — Прим. Лайфа) уйдёшь вот так? По крайней мере, мы могли бы защитить себя", — делится она.

По её мнению, если бы спортсменки знали о таком варианте развития событий, они бы "не создавали себе врагов". Как отмечается в статье, сейчас футболистки прячутся, находятся в бегах. Попал добавила, что находится на связи со своими товарищами, которые присылают ей фото и видео с талибами.

А накануне представители радикального движения дали свою первую пресс-конференцию после захвата Кабула и сделали несколько заявлений. Ранее Лайф разбирался, кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана.