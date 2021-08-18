В настоящее время Украина в День независимости может праздновать только независимость от стабильности, свободы и экономического роста, ведь страна полностью подчиняется управлению Запада. Такое мнение высказал депутат из Донецкой Народной Республики Дмитрий Чурадзе.

"Что под красивым названием "День независимости" празднуют на Украине сегодня? Независимость от чего? От стабильности? От свободы? От промышленного и экономического роста? Украина полностью зависима от тех, кто ею руководит, находится под ручным управлением Запада и, прежде всего, Вашингтона, особенно после событий 2014 года", — приводит его слова РИА "Новости".

Чурадзе заметил, что сегодня именно Запад решает вопросы о назначениях на ключевые места во главе государства, судебных и правоохранительных органах. Чтобы иметь возможность полностью гордиться своей свободой и с достоинством праздновать День независимости, адекватным жителям страны нужно полностью "вычистить Украину от нацистской швали, от прислужников Запада, от всех тех, кто пьёт кровь и крадёт ресурсы этого некогда благополучного государства", уточнил он.

"Только тогда украинский народ сможет гордиться своей свободой. Сегодня же это просто день позора", — заключил парламентарий.