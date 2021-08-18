Ликсутов: С 2011 года почти 4 млн москвичей получили метро в шаговой доступности
В среднем в столице ежегодно открываются от семи до девяти новых станций подземки. Стоимость квартир возле них сразу вырастает на 15–25%.
Фото © Агентство "Москва" / Денис Воронин
Почти четыре миллиона москвичей получили метро в шаговой доступности за последние десять лет. Об этом в интервью сообщил "Интерфаксу" заместитель мэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов. По его словам, в среднем в Москве ежегодно открывается от семи до девяти новых станций подземки.
"Больше никто в мире, за исключением китайских городов, не строит метро с таким масштабом. С 2011 года почти 4 млн москвичей получили новые станции в шаговой доступности", — отметил Ликсутов.
Вице-мэр добавил, что вблизи новых станций метро, Московского центрального кольца и Московских центральных диаметров стоимость квартир вырастает на 15–25%.
Напомним, что в Москве сейчас реализуют проект Большой кольцевой линии метрополитена (БКЛ). Он предполагает строительство 31 новой станции, а общая протяженность кольца составит около 70 км. Первый участок новой линии от "Петровского парка" до "Делового центра" открылся в феврале 2018 года, а замкнуть Большое кольцо метро планируется в 2022 году.
Ранее Лайф сообщал, что Москва заняла третью строчку в новом исследовании консалтинговой компании McKinsey "Транспортные системы 25 городов мира: составляющие успеха". Столица России уступила только Сингапуру и Пекину, хотя в исследовании McKinsey 2008 года Москва занимала шестое место.
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