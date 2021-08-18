Почти четыре миллиона москвичей получили метро в шаговой доступности за последние десять лет. Об этом в интервью сообщил "Интерфаксу" заместитель мэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов. По его словам, в среднем в Москве ежегодно открывается от семи до девяти новых станций подземки.

"Больше никто в мире, за исключением китайских городов, не строит метро с таким масштабом. С 2011 года почти 4 млн москвичей получили новые станции в шаговой доступности", — отметил Ликсутов.

Вице-мэр добавил, что вблизи новых станций метро, Московского центрального кольца и Московских центральных диаметров стоимость квартир вырастает на 15–25%.

Напомним, что в Москве сейчас реализуют проект Большой кольцевой линии метрополитена (БКЛ). Он предполагает строительство 31 новой станции, а общая протяженность кольца составит около 70 км. Первый участок новой линии от "Петровского парка" до "Делового центра" открылся в феврале 2018 года, а замкнуть Большое кольцо метро планируется в 2022 году.