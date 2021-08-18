В Британии заявили, что изучали возможность создания новой коалиции в Афганистане

Власти Великобритании рассматривали возможность формирования новой международной коалиции в Афганистане после того, как президент США Джо Байден объявил о выводе войск из республики. Однако от этого варианта было принято решение отказаться. Об этом заявил премьер-министр Соединённого Королевства Борис Джонсон. Он также добавил, что ранее рассматривался вариант с "увеличением британского военного присутствия".

"Нужно отказаться от иллюзий о том, что наши партнёры желали продолжать операцию в Афганистане. Мы изучили различные сценарии в связи с решением США вывести войска и в итоге отказались от них. Страны Запада не могли продолжать действия в Афганистане после того, как США стали выводить войска", — отметил Борис Джонсон.

Ранее сообщалось, что Великобритания примет 20 тысяч беженцев из Афганистана. В Лондоне призвали западных партнёров последовать своему примеру.

Напомним, 15 августа боевики радикального движения "Талибан"* вошли в Кабул и объявили о контроле над всей территорией Афганистана. Это произошло после того, как президент США Джо Байден объявил о начале вывода войск из страны. Боевики подняли свой флаг над президентским дворцом и заявили об окончании войны. Сам глава государства Ашраф Гани ушёл в отставку и покинул страну.

Ранее Лайф разбирался, кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана.