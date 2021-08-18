В Киеве прямо на братской могиле возводят сцену для празднования Дня независимости
На фотографиях с места видно, что сооружение установили прямо на памятном знаке, что вызвало возмущение в администрации города. Отмечается, что захоронение находится в реестре недвижимых памятников.
Фото © Facebook / Володимир Прокопов
В Киеве без согласования с городскими властями начался монтаж сцены для празднования Дня независимости в Мариинском парке на месте братской могилы участников украинской революции 1917–1921 годов. Об этом сообщил в "Фейсбуке" заместитель главы Киевской городской государственной администрации Владимир Прокопов.
"Интересно, исполнителей ничего не смущало, когда на могилах устанавливали сцену? Проблема даже не в формальных разрешениях, а в том, что монтажные работы проходили прямо на братском захоронении участников украинской революции 1917–1921 годов", — написал он.
Прокопов уточнил, что захоронение находится в реестре недвижимых памятников, однако сцену поставили прямо на памятном знаке. Он также задался вопросом, почему организаторы не установили её в другом месте.
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