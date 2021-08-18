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В Киеве прямо на братской могиле возводят сцену для празднования Дня независимости

На фотографиях с места видно, что сооружение установили прямо на памятном знаке, что вызвало возмущение в администрации города. Отмечается, что захоронение находится в реестре недвижимых памятников.

18 августа, 10:16
<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/volodymyr.v.prokopiv/posts/1316520198805040?_rdc=1&_rdr" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Володимир Прокопов</a></p>

Фото © Facebook / Володимир Прокопов

В Киеве без согласования с городскими властями начался монтаж сцены для празднования Дня независимости в Мариинском парке на месте братской могилы участников украинской революции 1917–1921 годов. Об этом сообщил в "Фейсбуке" заместитель главы Киевской городской государственной администрации Владимир Прокопов.

"Интересно, исполнителей ничего не смущало, когда на могилах устанавливали сцену? Проблема даже не в формальных разрешениях, а в том, что монтажные работы проходили прямо на братском захоронении участников украинской революции 1917–1921 годов", — написал он.

  • Фото © Facebook / Володимир Прокопов
    Фото © Facebook / Володимир Прокопов
  • Фото © Facebook / Володимир Прокопов
    Фото © Facebook / Володимир Прокопов
  • Фото © Facebook / Володимир Прокопов
    Фото © Facebook / Володимир Прокопов

Фото © Facebook / Володимир Прокопов

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Прокопов уточнил, что захоронение находится в реестре недвижимых памятников, однако сцену поставили прямо на памятном знаке. Он также задался вопросом, почему организаторы не установили её в другом месте.

Ранее Лайф рассказывал, что украинские националисты устроили акцию под офисом Зеленского и обвинили его в предательстве. Возле здания на Банковой улице собралось около сотни человек с флагами и лозунгами, среди которых выделялись "Зеленский — предатель" и "Зеленского на нары".

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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