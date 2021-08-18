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Американские пилоты обратились к психологам и священникам после смерти афганцев в нише шасси

Шокирующие кадры из аэропорта Кабула облетели весь мир — на них отчаявшиеся люди цеплялись за взлетавшие самолёты американских вооружённых сил.

18 августа, 10:11

Кадр видео © Соцсети

Членам экипажа американского военного самолёта потребовалась помощь психологов после того, как они узнали, что в нише шасси нашли человеческие останки — вероятно, афганского беженца, который пытался покинуть Кабул. По данным The New York Times, пилоты обратились также к священникам, потому что им было тяжело пережить эту ситуацию.

Появилось видео путешествия на шасси взлетающего самолёта в Кабуле от первого лица

Появилось видео путешествия на шасси взлетающего самолёта в Кабуле от первого лица

Напомним, ранее в Сети распространились видео, на которых отчаявшиеся афганцы начали цепляться за взлетавшие самолёты американских вооружённых сил. Эти попытки закончились трагедией — несколько человек погибло, упав во время взлёта. Тело ещё одного беженца обнаружили в отсеке, куда убираются шасси военно-транспортного самолёта ВВС США С-17. ВВС США начали расследование.

Специалист в области безопасности полётов Алексей Власов прокомментировал видео из аэропорта Кабула. По словам эксперта, полёт на шасси сродни самоубийству: шансов выжить во время него нет абсолютно никаких.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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