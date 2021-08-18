Американские пилоты обратились к психологам и священникам после смерти афганцев в нише шасси

Членам экипажа американского военного самолёта потребовалась помощь психологов после того, как они узнали, что в нише шасси нашли человеческие останки — вероятно, афганского беженца, который пытался покинуть Кабул. По данным The New York Times, пилоты обратились также к священникам, потому что им было тяжело пережить эту ситуацию.

Напомним, ранее в Сети распространились видео, на которых отчаявшиеся афганцы начали цепляться за взлетавшие самолёты американских вооружённых сил. Эти попытки закончились трагедией — несколько человек погибло, упав во время взлёта. Тело ещё одного беженца обнаружили в отсеке, куда убираются шасси военно-транспортного самолёта ВВС США С-17. ВВС США начали расследование.