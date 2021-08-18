"Пытаемся выжить": Житель Кабула рассказал Лайфу о ситуации после захвата власти талибами
По его словам, на данный момент повсюду есть угроза жизни. Из-за постоянного открытого огня никто не покидает своих домов, выходят на улицу люди только по необходимости, чтобы купить еды.
Фото © ТАСС / EPA / STRINGER
Многие жители столицы Афганистана стали бояться за свою жизнь после того, как боевики радикального движения "Талибан"* захватили Кабул. Об этом рассказал житель города в беседе с Лайфом.
"Афганистан потерял статус, здесь очень плохо. Из-за постоянного открытого огня никто не покидает своих домов, за исключением похода за едой. Мы хотим свободы. <...> Я не могу выйти из дома на улицу, потому что повсюду есть угроза жизни", — поделился собеседник, который из соображений безопасности предпочёл остаться анонимным.
Он добавил, что жители Кабула не могут жить свободно при талибах, а также у них попросту нет возможности покинуть Афганистан. В целом местные, по его словам, сейчас находятся в постоянном страхе и давлении.
"Мы пытаемся выжить", — заключил он.
Напомним, 15 августа боевики радикального движения "Талибан" вошли в Кабул и объявили о контроле над всей территорией Афганистана, талибы подняли свой флаг над президентским дворцом и заявили об окончании войны. Сам глава государства Ашраф Гани ушёл в отставку и покинул страну. После этого в столице началась паника, люди пытались сбежать из города, некоторые попытки закончились трагедией.
А накануне представители радикального движения дали свою первую пресс-конференцию после захвата Кабула и сделали несколько заявлений. Ранее Лайф разбирался, кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана.
* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.
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