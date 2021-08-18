Многие жители столицы Афганистана стали бояться за свою жизнь после того, как боевики радикального движения "Талибан"* захватили Кабул. Об этом рассказал житель города в беседе с Лайфом.

"Афганистан потерял статус, здесь очень плохо. Из-за постоянного открытого огня никто не покидает своих домов, за исключением похода за едой. Мы хотим свободы. <...> Я не могу выйти из дома на улицу, потому что повсюду есть угроза жизни", — поделился собеседник, который из соображений безопасности предпочёл остаться анонимным.

Он добавил, что жители Кабула не могут жить свободно при талибах, а также у них попросту нет возможности покинуть Афганистан. В целом местные, по его словам, сейчас находятся в постоянном страхе и давлении.

"Мы пытаемся выжить", — заключил он.

А накануне представители радикального движения дали свою первую пресс-конференцию после захвата Кабула и сделали несколько заявлений. Ранее Лайф разбирался, кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана.