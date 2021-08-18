СМИ узнали о двух погибших в ходе акции в поддержку афганского флага
Ранее талибы подняли свой флаг над президентским дворцом и другими госучреждениями, при этом митингующие выступают за сохранение чёрно-красно-зелёного триколора.
در شهر جلالآباد ولایت ننگرهار شماری از جوانان به حمایت از پرچم سه رنگ افغانستان راهپیمایی کردند.— YakSada (@yak_sada) August 18, 2021
این در حالی است که در روزهای گذشته بزرگترین پرچم افغانستان در کابل از سوی طالبان پایین کشیده شده بود.@YAK_SADA pic.twitter.com/47o9UoNhQ2
Как минимум два человека погибли и 10 пострадали в ходе митинга в поддержку флага Афганистана в городе Джелалабад. Об этом сообщает Al Jazeera. Ранее стало известно, что члены движения "Талибан"* открыли огонь по протестующим.
Напомним, 15 августа боевики радикального движения "Талибан" вошли в Кабул и объявили о контроле над всей территорией Афганистана, талибы подняли свой флаг над президентским дворцом и другими госучреждениями столицы. В свою очередь митингующие выступают за сохранение чёрно-красно-зелёного триколора, который использовался до прихода к власти талибов.
Ранее Лайф разбирался, кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана.
* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.
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