СМИ узнали о двух погибших в ходе акции в поддержку афганского флага

در شهر جلال‌آباد ولایت ننگرهار شماری از جوانان به حمایت از پرچم سه رنگ افغانستان راهپیمایی کردند.



این در حالی است که در روزهای گذشته بزرگترین پرچم افغانستان در کابل از سوی طالبان پایین کشیده شده بود.@YAK_SADA pic.twitter.com/47o9UoNhQ2 — YakSada (@yak_sada) August 18, 2021

Как минимум два человека погибли и 10 пострадали в ходе митинга в поддержку флага Афганистана в городе Джелалабад. Об этом сообщает Al Jazeera. Ранее стало известно, что члены движения "Талибан"* открыли огонь по протестующим.

Напомним, 15 августа боевики радикального движения "Талибан" вошли в Кабул и объявили о контроле над всей территорией Афганистана, талибы подняли свой флаг над президентским дворцом и другими госучреждениями столицы. В свою очередь митингующие выступают за сохранение чёрно-красно-зелёного триколора, который использовался до прихода к власти талибов.

Ранее Лайф разбирался, кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана.