На Ставрополье полицейский потерял табельный пистолет в деревенском туалете

В Ставропольском крае старший лейтенант полиции потерял табельный пистолет в заброшенном деревенском туалете, но решил никому не сообщать об этом. Однако самостоятельные поиски не увенчались успехом и правоохранитель решил "сдаться" начальству.

По нашим данным, инцидент произошёл в селе Солдато-Александровское. В тот день правоохранитель выехал на оперативно-разыскные мероприятия. Освободившись уже ночью, он на личном автомобиле возвращался в отделение. По пути полицейский заскочил справить нужду в заброшенный деревянный туалет, а приехав на место назначения, понял, что с собой у него не оказалось пистолета. Весь следующий день он пытался самостоятельно разыскать оружие, но у него ничего не вышло.

Только к вечеру лейтенант написал рапорт о потере табельного оружия, хотя должен был сообщить об этом сразу же. Как утверждает источник, после этого поисками пропавшего пистолета занялся личный состав местного отдела полиции.

В итоге потерю нашли сегодня утром неподалёку от того самого деревянного туалета. Сейчас по факту утраты табельного оружия и несвоевременного доклада руководству проводится служебная проверка.