Поисковики нашли останки 29 человек на месте расстрелов фашистами жителей Курска

Участники поисковых отрядов обнаружили останки 24 детей и пятерых взрослых на территории Знаменской рощи Курска, где проходили массовые расстрелы в период оккупации города в годы Великой Отечественной войны. Все материалы с места сейчас направлены на экспертизу, а местное управление Следственного комитета проводит доследственную проверку.

"По предварительным данным, срок давности захоронения найденных человеческих останков составляет более 40 лет, назначена медико-криминалистическая экспертиза. В ходе проверки будут устанавливаться все обстоятельства, при которых человеческие останки попали на территорию Знаменской рощи", — говорится в пресс-релизе на сайте регионального управления СК.

Работы поисковиков в Знаменской роще продолжаются с конца 90-х годов. За 20 лет здесь были обнаружены останки 2728 местных жителей, которые были расстреляны немецкими и венгерскими оккупантами в годы Великой Отечественной войны. Останки захоронили на мемориале "Жертвам фашизма" в Курске.