Поисковики нашли останки 29 человек на месте расстрелов фашистами жителей Курска
За 20 лет на небольшом пятачке в Знаменской роще из земли подняли почти три тысячи человек. Это одно из самых массовых захоронений времён оккупации в этом регионе.
Фото © СУ СКР по Курской области
Участники поисковых отрядов обнаружили останки 24 детей и пятерых взрослых на территории Знаменской рощи Курска, где проходили массовые расстрелы в период оккупации города в годы Великой Отечественной войны. Все материалы с места сейчас направлены на экспертизу, а местное управление Следственного комитета проводит доследственную проверку.
"По предварительным данным, срок давности захоронения найденных человеческих останков составляет более 40 лет, назначена медико-криминалистическая экспертиза. В ходе проверки будут устанавливаться все обстоятельства, при которых человеческие останки попали на территорию Знаменской рощи", — говорится в пресс-релизе на сайте регионального управления СК.
Работы поисковиков в Знаменской роще продолжаются с конца 90-х годов. За 20 лет здесь были обнаружены останки 2728 местных жителей, которые были расстреляны немецкими и венгерскими оккупантами в годы Великой Отечественной войны. Останки захоронили на мемориале "Жертвам фашизма" в Курске.
Напомним, что в мае массовое захоронение жертв нацистов нашли и в Новгородской области. На месте были эксгумированы останки более 190 человек, в том числе женщин и детей, которые были уничтожены нацистскими карателями в годы Великой Отечественной войны. А ранее в горах под Севастополем найдены останки 29 советских солдат, погибших в боях летом 1942 года. Поисковики даже установили личность одного бойца — лейтенанта Степана Алимпиева 1904 года рождения. Он значился пропавшим без вести от сентября 1941 года, однако оказалось, что он погиб во время третьего и последнего штурма Севастополя 17 июня 1942-го.
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