Кости в ковше экскаватора

4 июня в посёлок Тельмана приехали командиры поисковых отрядов "Высота", "Колпинский рубеж" и "Доблесть", чтобы остановить работы, — эту территорию необходимо предварительно обследовать, ведь там могут находиться и неразорвавшиеся снаряды. Согласно данным поисковиков, в этом районе полегло много бойцов Красной армии, которых нужно найти и перезахоронить. Однако строители проигнорировали эти предупреждения, визитёров на участок не пустили и продолжили вывозить грунт. Прямо на глазах У поисковиков из отвала экскаватора выпали человеческие останки, но и это не остановило вандалов.

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На следующий день возмущённые происходящим поисковики подали заявление в подразделение Следственного комитета по Ленинградской области и попали на личный приём к руководителю Главного следственного управления Сергею Сазину.

Региональный Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 243.4 УК ("Уничтожение либо повреждение воинских захоронений, а также памятников, стел, обелисков, других мемориальных сооружений или объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества или его интересов либо посвящённых дням воинской славы России").

Виновникам по этой статье грозит штраф в размере от двух до пяти миллионов рублей или обязательные работы на срок до 480 часов. В некоторых случаях суд может назначить до пяти лет лишения свободы.

В минувшее воскресенье руководители поисковых организаций в сопровождении следователей и полиции приехали в посёлок Тельмана закрывать стройку. Но строители восприняли это как вызов — вначале появился гендиректор компании "Эврика" Юрий Мацко и лично сел за управление экскаватором. По предварительной информации, именно по его указанию строители вывозили грунт с останками. Затем подъехала группа поддержки в лице ещё одного руководителя "Эврики" — Алексея Харитонова-Цветкова. Его сопровождала компания крепких ребят, которые вели себя агрессивно даже в присутствии представителя Следственного комитета.

В итоге рьяных строителей задержали, а работы на месте захоронений были остановлены. После того как поисковиков запустили на территорию, они сразу же обнаружили захоронение солдат РККА. Рядом нашли обломки танка Т-34, боеприпасы и останки членов экипажа.









— Хочу заметить, что захоронение обнаружено там, где оно уже есть на карте. Там была и вторая яма. Когда её копали, на самом дне был очень чёрный грунт. Знающие люди понимают, о чём я говорю. Этот грунт они весь достали и вывезли, — рассказал Лайфу один из поисковиков — Сергей Мачинский.

В разговоре с Лайфом юристы "Эврики" уже всё отрицают:

— Никаких строительных, земляных работ на земельных участках не проводится, не проводилось и не планируется проводить, — заявила представитель компании Людмила Грибова.

Чья земля?

Земля в посёлке Тельмана, где лежат останки солдат, принадлежит двум компаниям — ООО "Мясоперерабатывающий комбинат "Тосненский" и компании "Эврика". Первые сразу пошли на контакт с поисковиками, однако коммерсанты из "Эврики" почему-то решили, что можно вспомнить суровые 90-е. Учредил компанию некий Валерий Цветков. Вторым бенефициаром числится Михаил Миронов. Специализация фирмы — аренда и управление недвижимостью.

Ранее владельцы "Эврики" уже мелькали в скандалах: например в 2016 году Валерий Цветков вместе со своим зятем избили человека на дороге. Этот момент попал на камеру видеорегистратора.

В 2019 году Валерий Цветков напал на специалистов, расчищавших береговую зону в Колпинском районе от самовольно возведённых заборов. Цветков даже попытался свалить на них металлический лист.

Валерий Цветков толкает сотрудника и роняет забор. Фото © fontanka.ru

На Цветкова с Мироновым зарегистрировано восемь компаний с похожими названиями на один адрес. Три из них возглавляет Юрий Мацко, четыре — некий Вячеслав Пирогов. Ещё одну — главную компанию ООО "Эврика" — контролирует Алексей Харитонов-Цветков. Это зять Валерия Цветкова. Сложная юридическая схема бизнеса может быть создана для налоговой оптимизации.

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