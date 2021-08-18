Большинство россиян не смогли правильно расшифровать аббревиатуру ГКЧП

Большая часть жителей России не смогла верно расшифровать аббревиатуру ГКЧП, лишь 21% опрошенных дали правильный ответ. Об этом сообщает Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

"Правильно смогли расшифровать аббревиатуру ГКЧП как Государственный комитет по чрезвычайному положению 21% опрошенных (28% 45–59-летних, 26% 35–44-летних)", — написано на сайте ВЦИОМа.

Однако отмечается, что за последние четыре года доля правильных ответов выросла на пять процентных пунктов, в 2017 году их насчитывалось 16%.

Государственный комитет по чрезвычайному положению (ГКЧП) состоял из представителей высшего советского и партийного руководства, которые в августе 1991 года попытались совершить государственный переворот. Однако их намерения отстранить от власти президента Михаила Горбачёва и не допустить подписание нового Союзного договора провалились, члены ГКЧП были арестованы.