Большинство россиян не смогли правильно расшифровать аббревиатуру ГКЧП
Однако процент тех, кто всё же дал верный ответ, за последние пять лет вырос. При этом из них большая часть — граждане в возрасте от 35 до 59 лет.
Фото © ТАСС / Малышев Николай
Большая часть жителей России не смогла верно расшифровать аббревиатуру ГКЧП, лишь 21% опрошенных дали правильный ответ. Об этом сообщает Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
"Правильно смогли расшифровать аббревиатуру ГКЧП как Государственный комитет по чрезвычайному положению 21% опрошенных (28% 45–59-летних, 26% 35–44-летних)", — написано на сайте ВЦИОМа.
Однако отмечается, что за последние четыре года доля правильных ответов выросла на пять процентных пунктов, в 2017 году их насчитывалось 16%.
Государственный комитет по чрезвычайному положению (ГКЧП) состоял из представителей высшего советского и партийного руководства, которые в августе 1991 года попытались совершить государственный переворот. Однако их намерения отстранить от власти президента Михаила Горбачёва и не допустить подписание нового Союзного договора провалились, члены ГКЧП были арестованы.
Ранее бывший президент СССР Михаил Горбачёв назвал организаторов августовского путча ответственными за развал СССР. По его словам, несмотря на то что попытка госпереворота провалилась, она "осложнила и ослабила позиции" главы государства.
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