Тайна секретного марш-броска десантников Лебедя на Москву в сентябре 1990 года После отъезда Горбачёва из Москвы туда по тревоге перебросили три дивизии ВДВ с техникой. А потом объявили, что они приехали убирать картошку. 28246 28246 Фото © ТАСС / Геннадий Хамельянин

Несколько дней назад последний советский глава московского горкома КПСС Юрий Прокофьев, вспоминая об августовском путче, публично назвал генерала Александра Лебедя человеком, предавшим Горбачёва. По его словам, Лебедь лично участвовал в разработке плана ГКЧП, однако 19 августа, получив приказ окружить Белый дом, вместе со своими десантниками перешёл на сторону Ельцина и тем самым де-факто сорвал замыслы ГКЧП.

Сам Лебедь в разные годы по-разному объяснял свою роль в тех событиях. В начале 90-х подтверждал, что поддержал Ельцина. Позднее стал это опровергать, ссылаясь на то, что просто не имел приказа действовать и оставался сторонним наблюдателем.

События августа 1991 года в советской столице до сих пор во многом остаются загадкой. Между тем за год до этого в Москве произошла ещё более таинственная история, которую можно интерпретировать как попытку военного переворота. И ключевым участником тех малоизвестных событий тоже был генерал Лебедь со своими десантниками.

Фото © ТАСС / Соколов Дмитрий

1990 год выдался в СССР весьма насыщенным. К экономическому кризису добавился и политический. Летом по стране прокатился "парад суверенитетов", в ходе которого почти все союзные республики и даже многие автономии провозгласили свою независимость. Тогда же Ельцин возглавил Верховный совет РСФСР, и глава СССР Михаил Горбачёв получил очень серьёзного противника. Одновременно шли активные переговоры о выводе советских войск из ГДР. В общем, событий за несколько месяцев произошло столько, что хватило бы на несколько десятилетий.

8 сентября командующий 106-й Тульской дивизией ВДВ генерал Лебедь получил приказ привести её в состояние повышенной боевой готовности. За последние полтора года тульские десантники экстренно перебрасывались в Баку и Тбилиси, где участвовали в подавлении местных выступлений. Так что генерал опять готовился к командировке на юг. Однако следующий поступивший приказ был чрезвычайно необычным.

Фото © ТАСС / Юрий Лизунов, Александр Чумичев

9 сентября Михаил Горбачёв покинул СССР. Он вылетел в Хельсинки на встречу с американским лидером Бушем-старшим. Вечером того же дня Лебедь получил приказ выдвинуть в Москву два полка дивизии — Рязанский и Костромской. Оба должны были совершить марш-бросок с полным боекомплектом и бронетехникой. В 6 утра 10 сентября десантники должны были "сосредоточиться" на площадке аэродрома имени Фрунзе на Ходынке и ждать дальнейших указаний.

Одновременно началась переброска Болградской и Псковской дивизий ВДВ на военные аэродромы неподалёку от Москвы. Затем они также должны были совершить марш-бросок в Москву с оружием и техникой. Дивизия им. Дзержинского была приведена в состояние повышенной боевой готовности. По некоторым данным, также планировалась переброска в Московскую область Витебской, Калининградской, Каунасской и Кировобадской дивизий.

В 5:30 утра десантники Лебедя, проследовав "на броне" через Москву, заняли аэродром на Ходынке. Других приказов генерал не имел, однако в своих мемуарах многозначительно намекнул, что следующей целью могла быть гостиница "Россия", где проживало значительное число депутатов Верховного совета из группы поддержки Ельцина. По словам Лебедя, к моменту прибытия десанта в столицу "депутаты несколько нервно оставили места своего проживания, усеяв коридоры оторванными пуговицами и домашними тапочками".

Фото © ТАСС / Геннадий Хамельянин

Разумеется, прохождение через Москву двух полков и колонны бронетехники не могло остаться незамеченным. Через несколько часов на аэродром прибыла комиссия Верховного совета во главе с генерал-майором Велло Варе — бывшим начальником штаба гражданской обороны Эстонской ССР и народным депутатом.

Депутат-генерал пытался выяснить, во-первых, зачем десантники прибыли в Москву. Во-вторых, почему они в полном боевом обмундировании и с бронетехникой? Лебедь уверял его, что и сам ничего не понимает. Такие ответы вызвали у комиссии ещё больше подозрений по поводу истинных целей этого странного визита в Москву.

Наконец с Лебедем связался командующий ВДВ Владислав Ачалов, который, по воспоминаниям генерала, был сильно взвинчен и нервозен. Он приказал ему объяснить присутствие десантников подготовкой к участию в параде.

Между тем народные избранники, поначалу опешившие, пришли в себя и стали требовать ответа. На заседании Верховного совета депутат Белозерцев, сославшись на информацию, полученную от союза защиты военнослужащих "Щит" (его возглавлял бывший армейский политработник Виталий Уражцев), заявил, что в Москве в состоянии полной боевой готовности находится два десантных полка, а на территории области сконцентрированы военнослужащие ещё четырёх дивизий. Белозерцев потребовал объяснений.

Однако глава КГБ Крючков категорически опроверг эти утверждения. По его словам, отдельные военнослужащие этих дивизий на территории области действительно присутствуют, но исключительно с благородной целью помочь убрать урожай картофеля. Лебедь позднее вспоминал, что после этого выступления ему пришлось выслушать немало шуток на тему "картошки в мундирах".

Фото © ТАСС / Игорь Уткин

Позднее на заседании Верховного совета выступил министр обороны маршал Дмитрий Язов. Он также опроверг присутствие в столице и области вооружённых десантников, назвав всё это провокациями. По словам Язова, кое-какие перемещения военнослужащих в последнее время были, но это естественно для армии с её учениями и манёврами. На этом маршал закрыл тему.

Лебедь позднее утверждал, что не знал, от кого конкретно исходил приказ о переброске, переданный командующим ВДВ, но предполагал, что инициатором был лично Горбачёв. О подлинных причинах этого загадочного десанта в Москву можно только догадываться.

Демонстрация силы

10 сентября, когда состоялся московский десант, в столице открылась сессия Верховного совета, на которой обсуждался очень важный вопрос — предоставление Горбачёву чрезвычайных и неограниченных полномочий. В условиях серьёзного политического кризиса советский лидер настаивал на том, что для стабилизации обстановки и продолжения реформ ему необходимо предоставить экстраординарные законодательные полномочия сроком на полтора года.

Сторонники Ельцина в парламенте сопротивлялись этой идее, называя её едва ли не государственным переворотом. Переброска десантников в Москву могла быть демонстрацией мускулов Горбачёва и должна была показать оппозиции, что у него ещё есть порох в пороховницах и готовность его применить. К слову, две недели спустя депутаты большинством голосов всё же одобрили предоставление главе СССР чрезвычайных полномочий на полтора года. Что, однако, не помогло одолеть Ельцина и сохранить Союз.

Неудавшийся переворот

Фото © ТАСС / Александр Чумичев

Нельзя исключить и другую версию. Горбачёв, понимая, что стремительно теряет рычаги управления, предпринял попытку разгона Верховного совета. То есть примерно то же, что сделал Ельцин в октябре 1993 года.

Но, в отличие от российского лидера, советский не довёл свою инициативу до конца по неизвестной причине. Возможно, этому помешала утечка информации в момент выдвижения десантников. Или на изменение решения повлияла встреча с Бушем в Хельсинки накануне вечером. Так или иначе, в последний момент всё переиграли, объявив, что десантники с оружием въехали в Москву на броне исключительно с целью уборки урожая и подготовки к параду (за целых два месяца до него).

Весьма информированный историк Рудольф Пихоя, в начале 90-х главный архивист России и глава комиссии по рассекречиванию документов, в книге "Президент Российской Федерации Борис Ельцин" приводит аргумент в пользу этой версии: "Подробности поездки десантников "на картошку" много позднее раскрыл начальник штаба ВДВ генерал-полковник Подколзин. Он рассказал, что за месяц до отъезда за границу Горбачёв поставил перед министром обороны Язовым задачу устранить от власти Верховный совет и ввести в столице военное положение. По тревоге были подняты три десантные дивизии".

Однако подлинная причина, по которой мероприятие сорвалось, так и осталась неизвестной.

Наконец, третья версия — фальстарт ГКЧП. Нетрудно заметить, что в ходе сентябрьского десанта события развивались схожим образом с августовским путчем. После отъезда Горбачёва из города в столицу экстренно перебрасывались войска с техникой и полным боекомплектом. Даже действующие лица были те же: Язов и Ачалов являлись членами ГКЧП, а десантники Лебедя по плану должны были занять Белый дом.

Но если в августе 1991 года путчисты объявили о своих намерениях по ТВ, то в сентябре 1990-го они по каким-то причинам не решились пойти до конца и отменили операцию в самом начале. Впрочем, Горбачёв не мог не узнать об этом десанте и, конечно, заподозрил бы неладное, если бы подобные действия не были с ним согласованы. Тот факт, что никто из участников этих событий не был наказан главой СССР, говорит скорее против этой версии.

Сентябрьский марш-бросок на Москву так и остался загадкой. Что стояло за всеми этими событиями? Кто и кого пытался свергнуть? Может быть, тогда за несколько часов изменился весь ход мировой истории, а возможно, это был лишь грубоватый политический манёвр. Так или иначе, все участники этой истории, за исключением Лебедя, хранили обет молчания. Да и генерал, хотя и описал события в своих мемуарах, их подлинной подоплёки так и не раскрыл.

Авторы Евгений Антонюк