Засекреченная катастрофа: В 1959 году в Байкал упал пассажирский Ту-104, а весь год НЛО по всему миру преследовали самолёты Сведений об этой катастрофе вы не найдёте в документации авиаотрядов: гриф "совершенно секретно" наложили на 25 лет, затем продлили ещё на столько же. А Байкал продолжает притягивать крушения и НЛО. 14 августа, 21:40 Коллаж © LIFE. Фото © ТАСС / Вдовенко Борис

Тайное препятствие

Байкал славится не только как "место силы", но и как опасное озеро, в акватории которого бесследно исчезают суда, тонут люди и падают самолёты. До войны самой известной авиакатастрофой было крушение самолёта знаменитого советского лётчика Михаила Водопьянова. В 1933 году зимой во время перелёта из Москвы до Петропавловска-Камчатского его самолёт рухнул на лёд озера.

Бортмеханик погиб, а сам пилот получил черепно-мозговую травму и перелом челюсти. Спасли лётчика местные крестьяне — они забрали его со льда Байкала и на подводе отвезли в больницу, где Водопьянову наложили 36 швов на голову. Самолёт спасти не удалось — он ушёл под лёд.

Что это был за самолёт? Тут два варианта: либо это был "Сталь-2", созданный исключительно из нержавеющей стали, либо Р-2, усовершенствованный самим Водопьяновым для полёта в мороз.

Известно, что катастрофа произошла неподалёку от сёл Посольского, Исток и посёлка Боярского, то есть территориально это произошло над Бурятией. Причины катастрофы остались неизвестными. Если и были какие-то необъяснимые явления, то Водопьянов в те годы о них предпочёл не говорить, а официальной причиной происшествия была названа "усталость пилота". Перелёт действительно был дальним, и сменного лётчика в кабине не было. Однако уже тогда местные старожилы говорили, что во всём виноват Байкал — "не пустил дальше".

Ужас над озером

О катастрофе над Байкалом Ту-104 свидетельств почти не сохранилось. Те, кто видел её, либо умерли, либо молчат, связанные подпиской о неразглашении. В то время пассажирский самолёт трудился на перевозках внутри СССР уже три года. Известно, что несколько экземпляров "тушек" были переданы в Иркутский авиаотряд. Лётчик Шаронов, служивший там, рассказал журналистам, что засекреченная катастрофа произошла в июле 1959 года.

Ту-104 летел из Владивостока и должен был приземлиться в иркутском аэропорту. На его борту находились какие-то важные военные, поэтому диспетчерская служба аэропорта была начеку — борт ждали. Над акваторией Байкала пилот связался с диспетчером аэропорта. Голос у него был испуганный. Всё, что он успел передать в эфир: "На нас движется непонятный объект, круглый, от него исходит свечение. Передайте…" Дальше шли сильные помехи. После чего самолет, который уже успели засечь над Байкалом радиолокационные станции аэропорта, исчез с экранов.

Подписка о неразглашении

Фото © swissinfo.ch

Но спустя несколько секунд голос пилота снова донесся до диспетчеров Иркутского аэропорта: «Вы это видите? Вы их видите?» Потом – несколько матерных слов и дальше – тишина. Стало понятно, что с самолетом что-то случилось, скорее всего, он рухнул в Байкал, но диспетчер еще несколько минут безрезультатно пытался вызвать борт.

Шаронов утверждал, что буквально на следующий день всех, кто был в диспетчерской, и всех, кто что-то знал о происшествии, допросили сотрудники КГБ и взяли с них подписку о неразглашении. Более того, лидеру иркутского отряда, летчику Алетину едва удалось удержаться на работе – он все-таки где-то в компании сболтнул лишнего об упавшем борте и имел серьезный разговор с начальством. А один из диспетчеров «присел» на довольно солидный срок за «разглашение государственной тайны».

Нашлись свидетели крушения и среди рыбаков городка Слюдянка, который стоит на берегу озера. Якобы они находились в этот день на промысле омуля и видели не только самолет, но и яркий диск, который его преследовал и буквально «проводил» лайнер до поверхности Байкала.

Обломки самолета и несколько тел погибших в этот же день из озера выловили военные. Глубина в этой части Байкала достигает 1349 метров, поэтому неясно — подняли самолет со дна или нет.

НЛО по всему миру

1959 год вообще оказался богат на встречи с неопознанными летающими объектами по всему миру. НЛО видели над США, над Европой, над Южной Америкой и даже над океаном. В Швеции 20 января 1959-го наблюдали загадочный летательний объект в городе Стигсе. Группа местных жителей заметила его над озером Лаансойн. Аппарат был диаметром 5—7 метров, его окружал огненный круг. В этом же месяце была зафиксирована посадка НЛО возле аэропорта британского городка Стратфорд-на-Эйвоне. Отчетливо в бинокли его рассмотрели сотрудники диспетчерской вышки.

Фото © Universal History Archive/Universal Images Group via Getty Images

У польского города Колобжег группа солдат видела, как из Балтики вылетел треугольный НЛО. Каждая из сторон треугольника была длиной в 4 метра. В марте группа НЛО была замечена над норвежским городом Бергеном и в Австралии. Причем в Австралии фермеры наблюдали огромный корабль, который завис над ними, а потом резко улетел вверх.

Более того, в США тоже в это время потерпел крушение самолет, и инцидент тоже был спровоцирован неопознанным объектом. Случилось это так. 1 апреля 1959 года с американской авиабазы Макхорд, в Тароме, штат Вашингтон вылетел военный грузовой самолет «Дуглас С-118». Вскоре от летчиков поступило сообщение, что самолет столкнулся в воздухе с НЛО, после чего связь оборвалась. Позже стало известно, что через 30 минут после сообщения «Дуглас» врезался в склон сопки и экипаж из четырех человек погиб. Военные сумели найти несколько свидетелей происшествия, которые видели, как у самолета в небе кружились два объекта оранжевого и желтого цвета.

«Оно летит на нас!»

Но вернемся в СССР. Оказывается в 1959 году подобная катастрофа была не единственной. 16 ноября при заходе на посадку во Львове разбился Ан-10. Катастрофа произошла неожиданно. Полет проходил нормально, но на снижении пилот неожиданно крикнул: «Вы видите, оно летит на нас?» и через миг добавил: «Это не военные, это какая-то ...!», после чего самолет сорвался в пике и врезался в землю. Погибли 40 пассажиров.

13 декабря 1959 года при таких же обстоятельствах упал лайнер Ил-18, выполнявший рейс Кабул – Ташкент. Самолет заходил на посадку и врезался в склон горы. Перед катастрофой самописец зарегистрировал странные переговоры пилотов. Один сказал: «Сообщи на землю!» Второй ответил: «Чтобы меня в психушку сдали? Ничего, уйдем!» Потом следовал возглас: «Что за!..», после чего самолет упал.

Город падающих самолетов

Фото © ТАСС/Дружинин, Юрьев

Были необъяснимые авиакатастрофы на Байкале и после событий 1959 года. Из-за сбоев в работе радиопеленгатора в аэропорту Усть-Баргузина и отказа приборов на борту самолета врезался в скалы полуострова Святой Нос самолет Ил-14М. Случилось это в 1981 году. На его борту погибли 48 человек, в том числе 13 детей. Самолет отклонился от курса на 21 километр.

Но, конечно, настоящей аномальной зоной давно признан Иркутский аэропорт. Иркутск так и называют – город падающих самолетов. Там с 1959 года произошло множество крупных авиакатастроф. Самыми страшными из них признаны три происшествия: падение в декабре 1997 года транспортного самолета «Антонов», тогда самолет рухнул прямо на жилые дома, погубив 72 человека – 23 в самолёте и 49 на земле; катастрофа Ту-154 под иркутским поселком Мамоны в январе 1994 года – погибли 116 пассажиров, 9 членов экипажа и 1 человек на земле; катастрофа 9 июля 2006 года – А310 выкатился с взлетной полосы, врезался в гаражи и загорелся. В огне погибли 125 человек, среди которых был начальник Ангарского спасотряда с женой.

Каждый раз иркутские власти кивают на сложные погодные условия и неудачное расположение аэропорта и собираются перенести его в степные районы за город. Но ничего не меняется. И это тоже загадка.

Авторы Александр Лаврентьев