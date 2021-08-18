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Священник рассказал, можно ли есть яблоки до Яблочного Спаса

Он подчеркнул, что куда более важно соблюдать Успенский пост, который сейчас продолжается. До 28 августа не положено есть мясо и молочные продукты.

18 августа, 11:10
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

С праздником Яблочный Спас, который православные христиане отметят 19 августа, связано немало интересных традиций и даже суеверий. И поэтому многие интересуются, можно ли есть плоды нового урожая до начала праздника.

"Дело в том, что по древней традиции, действительно, яблоки до Яблочного Спаса не положено вкушать. Но дело в том, что сейчас эти традиции стали частными, то есть кто-то придерживается, а кто-то нет", — рассказал в беседе с Лайфом отец Андрей, декан исторического факультета Свято-Тихоновского гуманитарного университета.

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Если человек хочет лично для себя решить этот вопрос, то стоит обратиться к священнику прихода, в котором он находится, отметил он. Отец Андрей добавил, что куда более важно соблюдать Успенский пост, который сейчас продолжается. По его словам, до 28 августа православным нельзя есть мясо и молочные продукты, а насчёт яблок — тут каждый решает уже сам.

Ранее Лайф рассказывал о традициях в Медовый Спас, который православные христиане отметили 14 августа. Он является первым из трёх спасов, которые празднуются в августе: 19 августа — Яблочный Спас, а 29-го — Ореховый Спас.


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Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова
Кристина Шайдуллина
Кристина Шайдуллина

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