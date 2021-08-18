Священник рассказал, можно ли есть яблоки до Яблочного Спаса

С праздником Яблочный Спас, который православные христиане отметят 19 августа, связано немало интересных традиций и даже суеверий. И поэтому многие интересуются, можно ли есть плоды нового урожая до начала праздника.

"Дело в том, что по древней традиции, действительно, яблоки до Яблочного Спаса не положено вкушать. Но дело в том, что сейчас эти традиции стали частными, то есть кто-то придерживается, а кто-то нет", — рассказал в беседе с Лайфом отец Андрей, декан исторического факультета Свято-Тихоновского гуманитарного университета.

Если человек хочет лично для себя решить этот вопрос, то стоит обратиться к священнику прихода, в котором он находится, отметил он. Отец Андрей добавил, что куда более важно соблюдать Успенский пост, который сейчас продолжается. По его словам, до 28 августа православным нельзя есть мясо и молочные продукты, а насчёт яблок — тут каждый решает уже сам.