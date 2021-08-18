Афганские силовики при бегстве из Кабула от боевиков "Талибана"* увозили с собой самое дорогое для них — пиво. Об этом рассказал посол РФ в Афганистане Дмитрий Жирнов.

"Так получилось случайно, что 15 [августа] утром ребята были в городе на задании. Они видели, как силовики выносят из Министерства внутренних дел самое дорогое, что у них было, — пиво", — сказал Жирнов в эфире Первого канала.

Посол также заметил, что вертолёт убегавшего из страны президента Ашрафа Гани был забит деньгами, однако не все они влезли.

Ранее Лайф рассказывал, что футболистки женской сборной Афганистана подались в бега после захвата власти талибами. Бывший капитан команды рассказала о переживаниях за своих игроков, оставшихся на родине. По её словам, девушки находятся в отчаянии, в качестве помощи им рекомендуют скрываться и от своих соседей.

А накануне представители радикального движения дали свою первую пресс-конференцию после захвата Кабула и сделали несколько заявлений. Ранее Лайф разбирался, кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана.