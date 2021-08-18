Стало известно, почему разбившийся в Кубинке Ил-112В упал в штопор перед крушением

Разбившийся близ подмосковного аэродрома Кубинка военно-транспортный самолёт Ил-112В упал в штопор перед крушением из-за несработавшей системы флюгирования винта. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

"После возгорания двигателя у самолёта не сработала система флюгирования правого двигателя, возникла отрицательная тяга, машину крутануло и она свалилась в штопор", — пояснил собеседник агентства.

Отмечается, что если бы система флюгирования сработала, у пилотов был бы шанс посадить самолёт, поскольку горящий двигатель просто отключился бы. В силовых структурах также добавили, что с момента возгорания двигателя до столкновения с землёй прошло 42 секунды, само воздушное судно горело в воздухе 30 секунд.