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Стало известно, почему разбившийся в Кубинке Ил-112В упал в штопор перед крушением

Отмечается, что, если бы все системы летательного аппарата работали исправно, у пилотов была бы возможность совершить посадку. Воздушное судно горело в воздухе 30 секунд.

18 августа, 11:58

Первые фото с места крушения Ил-112В в Подмосковье. Фото © LIFE

Разбившийся близ подмосковного аэродрома Кубинка военно-транспортный самолёт Ил-112В упал в штопор перед крушением из-за несработавшей системы флюгирования винта. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

"После возгорания двигателя у самолёта не сработала система флюгирования правого двигателя, возникла отрицательная тяга, машину крутануло и она свалилась в штопор", — пояснил собеседник агентства.

"Ком в горле стоит": Жители Подмосковья несут цветы на место крушения Ил-112В

"Ком в горле стоит": Жители Подмосковья несут цветы на место крушения Ил-112В

Отмечается, что если бы система флюгирования сработала, у пилотов был бы шанс посадить самолёт, поскольку горящий двигатель просто отключился бы. В силовых структурах также добавили, что с момента возгорания двигателя до столкновения с землёй прошло 42 секунды, само воздушное судно горело в воздухе 30 секунд.

Напомним, 17 августа в подмосковной Кубинке потерпел катастрофу первый опытный образец самолета Ил-112В. В Объединённой авиастроительной корпорации подтвердили, что авария случилась во время тренировочного полёта. Очевидцы сняли момент крушения Ил-112В, а Лайф публиковал первые фото с места трагедии. Экипаж состоял из трёх человек: лётчика-испытателя первого класса, Героя России Николая Куимова, лётчика-испытателя первого класса Дмитрия Комарова, бортинженера-испытателя первого класса Николая Хлудеева. По предварительным данным, до крушения пилоты успели доложить диспетчеру о возгорании.

Сын погибшего в крушении Ил-112В бортинженера рассказал об отце

Сын погибшего в крушении Ил-112В бортинженера рассказал об отце

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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