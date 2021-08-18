Украина решила выйти из ещё одного соглашения СНГ

Кабинет министров Украины объявил о решении выхода страны из соглашения СНГ о порядке финансирования совместной деятельности по исследованию и использованию космического пространства (прекратило действие в РФ 21 декабря 2019 года). Трансляция заседания велась на YouTube-канале правительства.

"Выйти из соглашения о порядке финансирования совместной деятельности по исследованию и использованию космического пространства, совершённого 13 ноября 1992 года в Москве", — говорится в постановлении.

Кроме того, кабмин одобрил и направил на подпись президенту Украины Владимиру Зеленскому проект указа о выходе Незалежной из соглашения "о порядке содержания и использования объектов космической инфраструктуры в интересах выполнения космических программ". Оно прекратило действовать в РФ 22 мая 2019 года.

В пояснительных записках к документам отмечается, что данные соглашения не соответствуют национальным интересам Украины в современных условиях, а также не имеют практического значения для страны.