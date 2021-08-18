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"Столкнулась со всеми шаблонами": Ирина Горбачёва призналась, что тайно вышла замуж

По словам актрисы, на торжество были приглашены лишь самые родные и это позволило провести по-настоящему запоминающееся мероприятие.

18 августа, 12:17
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CRYy393jHrg/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">irina_gorbacheva</a></p>

Фото © Instagram / irina_gorbacheva

Актриса и блогер Ирина Горбачёва впервые призналась, что вышла замуж за бывшего солиста группы Quest Pistols Антона Савлепова. Свадьбу пара сыграла в турецкой Каппадокии, где отдыхала в середине лета.

"Я столкнулась со всеми своими шаблонами: хочу с единорогом на берегу океана стоять в арке из цветов, всё в розах, меня ведёт отец, на мне длинная-длинная фата. И все стоят и плачут. Вот все эти образы, которые мы нахватали. Мне хотелось поделиться этой радостью, но не со всеми", — отметила Горбачёва в интервью Ирине Шихман на ютуб-канале "А поговорить" и продемонстрировала обручальное кольцо.

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Торжество не было пышным, а присутствовали на нём лишь самые родные. По словам Горбачёвой, это помогло по-настоящему насладиться праздником, который влюблённые вспоминают до сих пор.

Избранник актрисы Антон Савлепов рассказал, как сделал предложение любимой. Всё случилось во время телефонного разговора, когда он сказал: "Когда вернёшься в Киев, можем пожениться". На это Горбачёва уточнила, делает ли музыкант ей предложение.

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"Потом подумал: действительно, я не учёл другого человека. Для меня так проще, но для другого, особенно если это тонко чувствующая девушка, нужна такая память об этом моменте, должно быть событие", — признался музыкант.

А ранее другая звезда сериала "Чики", в котором снималась Горбачёва, Варвара Шмыкова объявила о разводе с мужем. При этом она рассказала своим поклонникам в Сети, что важно ценить момент и людей, которые находятся рядом.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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