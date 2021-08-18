Актриса и блогер Ирина Горбачёва впервые призналась, что вышла замуж за бывшего солиста группы Quest Pistols Антона Савлепова. Свадьбу пара сыграла в турецкой Каппадокии, где отдыхала в середине лета.

"Я столкнулась со всеми своими шаблонами: хочу с единорогом на берегу океана стоять в арке из цветов, всё в розах, меня ведёт отец, на мне длинная-длинная фата. И все стоят и плачут. Вот все эти образы, которые мы нахватали. Мне хотелось поделиться этой радостью, но не со всеми", — отметила Горбачёва в интервью Ирине Шихман на ютуб-канале "А поговорить" и продемонстрировала обручальное кольцо.

Торжество не было пышным, а присутствовали на нём лишь самые родные. По словам Горбачёвой, это помогло по-настоящему насладиться праздником, который влюблённые вспоминают до сих пор.

Избранник актрисы Антон Савлепов рассказал, как сделал предложение любимой. Всё случилось во время телефонного разговора, когда он сказал: "Когда вернёшься в Киев, можем пожениться". На это Горбачёва уточнила, делает ли музыкант ей предложение.

"Потом подумал: действительно, я не учёл другого человека. Для меня так проще, но для другого, особенно если это тонко чувствующая девушка, нужна такая память об этом моменте, должно быть событие", — признался музыкант.