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Российский нападающий "Рубина" может продолжить карьеру в Бельгии

При этом он может оказаться и в "Урале", однако пока стороны приостановили переговоры между собой.

18 августа, 12:34
<p>Фото © ТАСС / EPA / SASCHA STEINBACH</p>

Фото © ТАСС / EPA / SASCHA STEINBACH

Нападающий казанского "Рубина" Иван Игнатьев может продолжить карьеру в бельгийском клубе "Зюлте-Варегем", который рассматривает вариант с его арендой. Об этом сообщает "Чемпионат".

"У Игнатьева действительно есть вариант с арендой в "Урал", но переговоры приостановлены. Нападающий предпочёл бы переехать в другой чемпионат, главным вопросом в переговорах для интересующихся клубов является опция выкупа: будет ли она включена и какой будет сумма", — заявил собеседник издания.

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Добавим, что Иван Игнатьев перешёл в "Рубин" из "Краснодара", воспитанником которого он является. В текущем сезоне он появлялся на поле трижды, однако не смог отметиться результативными действиями.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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