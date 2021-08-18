Российский нападающий "Рубина" может продолжить карьеру в Бельгии

Нападающий казанского "Рубина" Иван Игнатьев может продолжить карьеру в бельгийском клубе "Зюлте-Варегем", который рассматривает вариант с его арендой. Об этом сообщает "Чемпионат".

"У Игнатьева действительно есть вариант с арендой в "Урал", но переговоры приостановлены. Нападающий предпочёл бы переехать в другой чемпионат, главным вопросом в переговорах для интересующихся клубов является опция выкупа: будет ли она включена и какой будет сумма", — заявил собеседник издания.