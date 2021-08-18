Российский нападающий "Рубина" может продолжить карьеру в Бельгии
При этом он может оказаться и в "Урале", однако пока стороны приостановили переговоры между собой.
Фото © ТАСС / EPA / SASCHA STEINBACH
Нападающий казанского "Рубина" Иван Игнатьев может продолжить карьеру в бельгийском клубе "Зюлте-Варегем", который рассматривает вариант с его арендой. Об этом сообщает "Чемпионат".
"У Игнатьева действительно есть вариант с арендой в "Урал", но переговоры приостановлены. Нападающий предпочёл бы переехать в другой чемпионат, главным вопросом в переговорах для интересующихся клубов является опция выкупа: будет ли она включена и какой будет сумма", — заявил собеседник издания.
Добавим, что Иван Игнатьев перешёл в "Рубин" из "Краснодара", воспитанником которого он является. В текущем сезоне он появлялся на поле трижды, однако не смог отметиться результативными действиями.
Комментариев: 0