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Путин и Меркель обсудят темы Афганистана, Белоруссии и Украины

Во время своего визита в Москву фрау канцлер возложит венок у Могилы Неизвестного Солдата.

18 августа, 12:48

Фото © Kremlin.ru

Обострение обстановки в Афганистане, а также ситуацию в Белоруссии и на Украине обсудит президент Владимир Путин с канцлером ФРГ Ангелой Меркель во время её визита в Москву в эту пятницу, 20 августа. О повестке встречи сегодня сообщил официальный представитель немецкого кабмина Штеффен Зайберт. Он добавил, что во время визита Меркель возложит венок у Могилы Неизвестного Солдата.

"Речь будет идти точно о крупных международных темах: о конфликте на востоке Украины, для решения которого Россия может сделать больше, о Белоруссии", перечислил он, утвердительно ответив на уточняющий вопрос о планах обсуждения афганской тематики на встрече в Москве.

Ранее стало известно, что Ангела Меркель посетит Россию 20 августа перед поездкой в Киев. В украинскую столицу на переговоры с Зеленским канцлер ФРГ направится лишь спустя два дня — 22 августа.

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Напомним, 15 августа боевики радикального движения "Талибан" вошли в Кабул и объявили о контроле над всей территорией Афганистана, талибы подняли свой флаг над президентским дворцом и заявили об окончании войны. Сам глава государства Ашраф Гани ушёл в отставку и покинул страну. После этого в столице началась паника, люди пытались сбежать из города, некоторые попытки закончились трагедией.

А накануне представители радикального движения дали свою первую пресс-конференцию после захвата Кабула и сделали несколько заявлений. Ранее Лайф разбирался, кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана.

* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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