Путин и Меркель обсудят темы Афганистана, Белоруссии и Украины

Обострение обстановки в Афганистане, а также ситуацию в Белоруссии и на Украине обсудит президент Владимир Путин с канцлером ФРГ Ангелой Меркель во время её визита в Москву в эту пятницу, 20 августа. О повестке встречи сегодня сообщил официальный представитель немецкого кабмина Штеффен Зайберт. Он добавил, что во время визита Меркель возложит венок у Могилы Неизвестного Солдата.

"Речь будет идти точно о крупных международных темах: о конфликте на востоке Украины, для решения которого Россия может сделать больше, о Белоруссии", — перечислил он, утвердительно ответив на уточняющий вопрос о планах обсуждения афганской тематики на встрече в Москве.

Ранее стало известно, что Ангела Меркель посетит Россию 20 августа перед поездкой в Киев. В украинскую столицу на переговоры с Зеленским канцлер ФРГ направится лишь спустя два дня — 22 августа.