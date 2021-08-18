Военный самолёт Казахстана эвакуировал из Афганистана 42 человека, включая россиянина

Военно-транспортный самолёт Казахстана доставил в Алма-Ату из Афганистана 42 человека, включая одного россиянина. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны соседней республики.

"Сегодня в 17:00 (14:00 мск) военно-транспортный самолёт С-295 ВВС Казахстана благополучно совершил посадку в Алма-Ате с 42 пассажирами, эвакуированными из Афганистана", — говорится в тексте сообщения.

Уточняется, что на борту самолёта прибыло 25 граждан Казахстана — в частности, 15 взрослых и десять детей, а также сотрудники казахского посольства. Также известно, что этим бортом было эвакуировано 14 граждан Киргизии по просьбе властей республики.

В ведомстве добавили, что "в качестве гуманитарной операции" вместе с россиянином также из Афганистана был вывезен один гражданин Литвы.

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