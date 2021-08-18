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Военный самолёт Казахстана эвакуировал из Афганистана 42 человека, включая россиянина

Вместе с гражданами республики борт доставил в Алма-Ату и граждан Киргизии и Литвы. Отмечается, что среди пассажиров было 10 детей.

18 августа, 12:55
<p>Фото © <a href="https://www.gov.kz/memleket/entities/mod/press/news/details/243623?lang=ru" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Министерство обороны Казахстана</a></p>

Фото © Министерство обороны Казахстана

Военно-транспортный самолёт Казахстана доставил в Алма-Ату из Афганистана 42 человека, включая одного россиянина. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны соседней республики.

"Сегодня в 17:00 (14:00 мск) военно-транспортный самолёт С-295 ВВС Казахстана благополучно совершил посадку в Алма-Ате с 42 пассажирами, эвакуированными из Афганистана", — говорится в тексте сообщения.

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Уточняется, что на борту самолёта прибыло 25 граждан Казахстана — в частности, 15 взрослых и десять детей, а также сотрудники казахского посольства. Также известно, что этим бортом было эвакуировано 14 граждан Киргизии по просьбе властей республики.

В ведомстве добавили, что "в качестве гуманитарной операции" вместе с россиянином также из Афганистана был вывезен один гражданин Литвы.

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Напомним, 15 августа боевики радикального движения "Талибан"* вошли в Кабул и объявили о контроле над всей территорией Афганистана, талибы подняли свой флаг над президентским дворцом и заявили об окончании войны. Сам глава государства Ашраф Гани ушёл в отставку и покинул страну. После этого в столице началась паника, люди пытались сбежать из города, некоторые попытки закончились трагедией.

А накануне представители радикального движения дали свою первую пресс-конференцию после захвата Кабула и сделали несколько заявлений. Ранее Лайф разбирался, кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана.

* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.


Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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