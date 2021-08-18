Военный самолёт Казахстана эвакуировал из Афганистана 42 человека, включая россиянина
Вместе с гражданами республики борт доставил в Алма-Ату и граждан Киргизии и Литвы. Отмечается, что среди пассажиров было 10 детей.
Военно-транспортный самолёт Казахстана доставил в Алма-Ату из Афганистана 42 человека, включая одного россиянина. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны соседней республики.
"Сегодня в 17:00 (14:00 мск) военно-транспортный самолёт С-295 ВВС Казахстана благополучно совершил посадку в Алма-Ате с 42 пассажирами, эвакуированными из Афганистана", — говорится в тексте сообщения.
Уточняется, что на борту самолёта прибыло 25 граждан Казахстана — в частности, 15 взрослых и десять детей, а также сотрудники казахского посольства. Также известно, что этим бортом было эвакуировано 14 граждан Киргизии по просьбе властей республики.
В ведомстве добавили, что "в качестве гуманитарной операции" вместе с россиянином также из Афганистана был вывезен один гражданин Литвы.
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Напомним, 15 августа боевики радикального движения "Талибан"* вошли в Кабул и объявили о контроле над всей территорией Афганистана, талибы подняли свой флаг над президентским дворцом и заявили об окончании войны. Сам глава государства Ашраф Гани ушёл в отставку и покинул страну. После этого в столице началась паника, люди пытались сбежать из города, некоторые попытки закончились трагедией.
А накануне представители радикального движения дали свою первую пресс-конференцию после захвата Кабула и сделали несколько заявлений. Ранее Лайф разбирался, кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана.
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